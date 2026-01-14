Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cristina Prună: ”În actuala guvernare, USR nu are un cuvânt de spus pe niciuna dintre politicile de dreapta”

S.B.
Politică / 14 ianuarie, 11:07

Cristina Prună: ”În actuala guvernare, USR nu are un cuvânt de spus pe niciuna dintre politicile de dreapta”

Deputata Cristina Prună apreciază, miercuri, că USR are nevoie de reformă pentru că, în caz contrar, şi-ar pierde rostul, potrivit news.ro.

Ea consideră că partidul s-a îndepărtat de bazele de la care a pornit - o formaţiune a celor care cred că politica se poate face şi altfel. Prună le cere colegilor să facă un referenum intern, pentru modificarea Statutului, astfel încât să se impună cel mult două mandate pentru aleşii formaţiunii.

Cristina Prună transmite, miercuri, un mesaj pentru colegii săi din USR, apreciind că partidul are nevoie de reformă.

”Nu din orgoliu, nu din ambiţie personală, ci pentru că altfel ne pierdem rostul. USR este partidul în care mulţi oameni şi-au pus speranţa. Un partid reformist construit cu multă muncă şi entuziasm de cei care au crezut sincer că politica se poate face şi altfel. Din păcate, ne-am îndepărtat uşor uşor de la aceste baze. Iar asta se simte în rândul membrilor, al simpatizanţilor şi al rezultatelor noastre din ultimul timp”, a scris, miercuri, pe Facebook, Cristina Prună.

Ea apreciază că, dacă vrea să recâştiige încrederea oamenilor, USR are nevoie de 2 lucruri importante - direcţie şi reînnoire.

”USR are nevoie, din nou, de o cale clară. USR nu mai e un partid de dreapta. Am auzit-o din gura noului preşedinte al partidului când am intrat la guvernare în vara lui 2025. În 2020, peste 90% dintre membrii USR au votat ca partidul să fie de centru-dreapta, iar politicile liberale să fie direcţia de acţiune. Membrii USR, mai noi sau mai vechi, s-au alăturat USR pentru aceste valori”, a explicat Prună.

Potrivit acesteia, ”în actuala guvernare, USR nu are un cuvânt de spus pe niciuna dintre politicile de dreapta cu care a cerut votul românilor”.

”Asta nu este doar o problemă doctrinară - este o problemă de credibilitate. Soluţia este clară: trebuie să ne reîntoarcem la direcţia decisă de membri. Congresul de la final de februarie va trebui să clarifice, fără echivoc, ce fel de partid vrem să fim în continuare”, a adăugat parlamentarul USR.

Potrivit Cristinei Prună, ”USR are nevoie de un suflu nou, de oameni cu energie şi idei proaspete care să poată ajunge în poziţii de decizie”.

”Asta se poate întâmpla dacă revenim la valorile care ne-au definit: meritocraţie, CV-uri corecte. USR a spus mereu că este altfel: o formaţiune reformistă care nu trebuie să cadă în patima vechilor partide. Dacă acceptăm centralizarea puterii în mâinile unei minorităţi, USR devine ceea ce am criticat. Asta îndepărtează membrii de la viaţa partidului şi alungă oamenii buni care aşteaptă să aibă un cuvânt de spus. Nu putem permite acest lucru”, le spune deputata USR colegilor de partid.

Aceasta cere referendum intern înainte de congres, pentru modificarea statului cu regula: "Maxim Două Mandate” pentru parlamentari, europarlamentari, primari, preşedinţi de consiliu judeţean.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 12:17)

    Mi se pare o prostie sa vorbesti de meritocratie in paralel cu maxim 2 mandate. daca ai un om bun, sa ramana pana e votat. dau un exemplu asa la intamplare, boc, are rezultate are un plan pe termen mai lung de ce sa-l limitezi la 2 mandate. ca sa vina in loc unul cu experienta zero dar bun la promisiuni.

    totul se gandeste pe termen scurt si sa va umpleti buzunarele cat dureaza pozitia. not ok. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

