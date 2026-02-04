Cupa Ligii: Arsenal - Chelsea, scor 1-0

Echipa engleză Arsenal Londra s-a calificat, marţi seara, în finala Cupei Ligii, după ce a învins acasă, scor 1-0, formaţia londoneză Chelsea, în manşa secundă a semifinalelor, informează news.ro.

Arsenal s-a impus în tur, pe Stamford Bridge, cu 3-2, iar în returul de pe Emirates elevii lui Arteta au controlat desfăşurarea partidei. Deşi antrenorii celor două echipe au apelat la resursele ofensive disponibile, prima repriză s-a încheiat fără gol marcat. Liam Rosenior a efectuat în minutul 60 două schimbări care au adus prospeţime în jocul lui Chelsea, dar golul a venit din partea gazdelor. În al şaptelea minut de prelungire, Kai Havertz a primit o pasă excelentă de la Declan Rice, l-a driblat pe portarul advers şi a înscris, iar Arsenal - Chelsea s-a încheiat 1-0.

Arsenal s-a calificat pentru finala Cupei Ligii, care se va disputa pe Wembley. Adversară îi va fi învingătoarea din dubla manşă Manchester United - Newcastle. În tur, United s-a impus la Newcastle cu 2-0.