Cupa Spaniei: FC Barcelona a eliminat echipa de eşalon secund Racing Santander

FC Barcelona, deţinătoarea trofeului, s-a calificat joi, fără să convingă, în sferturile de finală ale Cupei Spaniei, impunându-se cu 2-0 la Santander, actuala echipă de pe locul al doilea din liga secundă spaniolă.

Golurile au fost marcate de Torres '66 şi Yamal "90+5.

Racing Santander nu a reuşit să repete performanţa unei alte echipe din liga secundă, Albacete, care a eliminat Real Madrid, miercuri, în prelungiri (3-2).

Joi, Valencia a obţinut calificarea în sferturi trecând de Burgos, scor 2-0.

Mai sunt calificate în sferturi Athletic Bilbao, Real Sociedad, Atletico Madrid, Betis şi Alaves.