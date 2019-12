DAN BARNA (USR): "2020 va fi un an în care se limpezesc apele şi decizia e din nou la cetăţeni"

Preşedintele USR, Dan Barna a afirmat că 2020 va fi un an în care se vor limpezii apele şi decizia este din nou acolo unde contează cel mai mult - la cetăţeni, prin vot.

Dan Barna le-a urat "La mulţi ani" românilor de acasă şi de pretutindeni, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook: "La mulţi ani, România! 2019 a fost un an tare complicat. În ianuarie, era deja a treia iarnă în stradă la proteste şi PSD domina încă totul, astfel că cei mai pesimişti dintre noi nu vedeau încă drumul de ieşire din zona întunecată în care ţara era târâtă sub regimul lui Liviu Dragnea. În decembrie avem un guvern nou şi perspectivele unor alegeri care să ne reaşeze pe drumul dezvoltării. USR cu al său doar 9% în Parlament nu numai că a rezistat, dar a şi luptat cu înverşunare pentru revenirea României la parcursul ei firesc, cel european. (...) Nu am dat înapoi, nu am ezitat. (...) Sigur, am îndrăznit să sperăm mai mult. Uneori n-am luat poate cele mai bune decizii. Dar în toată activitatea noastră am fost ghidaţi de bunăcredinţă şi îndrăzneală. Suntem încrezători că, la 30 de ani de la Revoluţie, România are nevoie, mai mult decât oricând, de o alternativă politică reală la partidele vechi. O alternativă construită în egală măsură pe competenţă şi onestitate. Şi, de ce nu, entuziasm şi speranţă. Ea există chiar dacă drumul e şi mai lung şi mai greu decât am anticipat".