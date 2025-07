Liderii profitului în SUA: Alphabet, Apple, Berkshire Hathaway

English Version

Cele mai profitabile zece companii americane au, împreună, un câştig net total de 684 de miliarde de dolari în ultimul an fiscal, mai mult decât întregul PIB al Belgiei, arată o analiză visualcapitalist.com, bazată pe datele TradingView.

Sursa citată, în parteneriat cu Terzo, a realizat un clasament al companiilor americane cu cele mai mari profituri, afişând câştigurile nete ale acestora, respectiv banii care îi rămân unei societăţi după ce îşi achită cheltuielile.

Pe primul loc în top regăsim gigantul de tehnologie Alphabet Inc., deţinătorul Google, care a avut cel mai mare venit net, de 100 de miliarde de dolari în ultimul an fiscal încheiat. Din 2023 până în 2024, veniturile companiei au crescut de două ori mai repede decât costurile sale, notează sursa citată.

Apple Inc., producătorul iPhone, se clasează pe locul al doilea, cu un profit net de 94 de miliarde de dolari. În dolari, cea mai mare parte a profitului său provine din produse precum iPhone şi Mac. Cu toate acestea, servicii precum publicitatea şi AppleCare sunt de aproape două ori mai profitabile, cu o marjă brută de 74%, faţă de 37% pentru produse.

Urmând îndeaproape, conglomeratul de investiţii Berkshire Hathaway Inc. ocupă locul al treilea în clasament, cu un profit net de 89 de miliarde de dolari. Condusă de Warren Buffett, compania a obţinut cea mai mare parte a profitului său din afacerea sa de asigurări condusă de firma GEICO. BNSF, una dintre cele mai mari companii feroviare din America de Nord, a contribuit, de asemenea, semnificativ la câştigurile Berkshire Hathaway. Până la locul al zecelea, clasamentul arată astfel: Microsoft Corp. (tehnologie, 88 de miliarde de dolari), Nvidia Corp. (tehnologie, 73 de miliarde de dolari), Meta Inc. (tehnologie, 62 de miliarde de dolari), Amazon.com Inc. (retail online, 59 de miliarde de dolari), JP Morgan Chase &Co. (sector bancar, 58 de miliarde de dolari), Exxon Mobil (petrol, 34 de miliarde de dolari), Bank of America (bancar, 27 de miliarde de dolari).

• Domenii de activitate predominante în rândul liderilor

Potrivit clasamentului, sectorul tehnologiei este cel mai frecvent întâlnit în lista primelor zece companii, după profit. Şase companii sunt fie clasificate oficial în sectorul tehnologic (Apple, Microsoft şi Nvidia), fie au un accent puternic pe tehnologie (Alphabet, Meta şi Amazon). Companiile financiare sunt, de asemenea, dominante, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase şi Bank of America ocupând locuri importante în top.

Între timp, Exxon Mobil este singura companie de energie de pe listă.