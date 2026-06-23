Dan Motreanu: ”Guvernul trădătorilor nu a obţinut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în faţa AUR”

Prim-vicepreşedintele PNL, Dan Motreanu, a afirmat, luni seară, că ”Guvernul trădătorilor nu a obţinut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în faţa AUR”, informează news.ro.

Liberalul afirmă că nu se întrevede o soluţie dinspre PSD, ”partidul care a declanşat această criză politică”. Motreanu cere noi consultări convocate de preşedintele ţării.

"Guvernul trădătorilor nu a obţinut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în faţa AUR, într-o încercare disperată de a obţine sprijinul acestui partid. Partidul Naţional Liberal nu a votat guvernul PSD-Veştea şi a anunţat că nu va mai guverna cu PSD. Guvernul respins de Parlament era controlat de PSD, Adrian Veştea fiind doar o marionetă a PSD", a scris, luni seară, pe Facebook, prim-vicepreşedintele PNL, Dan Motreanu.

Potrivit acestuia, "la şase săptămâni după demiterea Guvernului Bolojan, nu vedem o soluţie care să vină de la PSD, partidul care a declanşat această criză politică".

"Partidul Naţional Liberal a indicat şi soluţia ieşirii din criza politică: un acord politic prin care partidele semnatare să se angajeze ca, timp de şase luni, să respecte o serie de condiţii. Este vorba de angajamentul oricărui guvern de a-şi asuma răspunderea în Parlament pentru proiectele din PNRR, de a păstra echilibrul bugetar, de a susţine programele de investiţii. În condiţiile în care partidele ar semna un astfel de pact naţional, există două variante care pot fi luate în calcul: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR", a mai transmis liberalul.

Potrivit lui Motreanu, "sprijinul pentru învestirea unui guvern poate fi negociat doar în mod transparent, prin noi consultări convocate de preşedintele ţării şi printr-o înţelegere scrisă, bazată pe principii şi nu pe negocieri făcute pe picior, după ce lista guvernului ajunsese deja la Parlament".

Guvernul propus de Adrian Veştea nu a reuşit să primească voturile necesare pentru învestire. Cabinetul Veştea a primit 189 de voturi "pentru", deşi avea nevoie de minim 233.