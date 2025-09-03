Danemarca lansează prima emisiune de obligaţiuni verzi conforme standardelor UE

Danemarca intenţionează să atragă până la 10 miliarde de coroane (aproximativ 1,56 miliarde de dolari) prin prima emisiune de obligaţiuni verzi suverane din Europa care respectă noile standarde europene, potrivit Bloomberg, de la care transmitem cele ce urmează.

Fondurile vor fi direcţionate către proiecte climatice, inclusiv tranziţia energetică, transportul sustenabil, conversia terenurilor agricole şi refacerea ecosistemelor naturale, a anunţat Banca Centrală a Danemarcei, responsabilă de administrarea datoriei publice.

În 2023, Uniunea Europeană a introdus regulamentul pentru obligaţiuni verzi europene (EUGBS), menit să ofere mai multă transparenţă investitorilor şi să alinieze finanţările la obiectivele climatice ale blocului comunitar. „Standardul european creează încredere pe piaţă, iar statul danez este în frunte prin aderarea la cele mai ridicate criterii”, a declarat viceguvernatorul Băncii Centrale, Signe Krogstrup, conform sursei citate.

Dacă Danemarca este primul stat care emite obligaţiuni verzi în baza acestor reguli, emisiuni similare au mai fost realizate anterior de entităţi publice, precum Comunitatea Madrid şi Banca Europeană de Investiţii, dar şi de companii din energie şi sectorul financiar.