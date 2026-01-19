Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Departamentul Apărării SUA pregăteşte 1500 de soldaţi pentru desfăşurare în Minnesota

T.B.
Internaţional / 19 ianuarie, 07:17

Departamentul Apărării SUA pregăteşte 1500 de soldaţi pentru desfăşurare în Minnesota

Departamentul Apărării Statelor Unite a ordonat unor militari în serviciul activ din Alaska să se pregătească pentru o eventuală desfăşurare în statul Minnesota, unde au loc proteste ample împotriva deportărilor impuse de guvernul federal, au declarat duminică doi oficiali pentru Reuters.

Armata a dispus ca unele unităţi să treacă în stare de pregătire pentru desfăşurarea a aproximativ 1.500 de soldaţi în cazul unei escaladări a violenţelor, însă nu este clar deocamdată dacă efectivele vor fi trimise efectiv în Minnesota, relatează Reuters.

„Departamentul de Război este întotdeauna gata să execute ordinele comandantului suprem”, a declarat Sean Parnell, purtător de cuvânt al Pentagonului, folosind denumirea preferată în prezent de administraţia de la Washington, potrivit Reuters.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării agenţiei Reuters de a comenta situaţia.

Preşedintele Donald Trump a ameninţat joi că se va prevala de Legea Insurecţiei pentru a interveni cu trupe, dacă autorităţile statului nu îi opresc pe protestatarii care atacă agenţii Serviciului pentru Imigraţie şi Vămi (ICE), relatează Reuters.

Confruntările dintre localnici şi agenţii federali au izbucnit în oraşul Minneapolis, cel mai mare din Minnesota, după ce un agent al ICE a împuşcat-o mortal pe Renee Good, în vârstă de 37 de ani, aflată la volanul automobilului său, la 7 ianuarie, potrivit Reuters.

Duminică, primarul oraşului Minneapolis, Jacob Frey, a declarat că orice desfăşurare militară ar exacerba tensiunile, precizând că la faţa locului se află deja aproximativ 3.000 de agenţi ai ICE şi ai poliţiei de frontieră, iar protestele sunt în mare parte non-violente, conform Reuters.

Şefa Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), Kristi Noem, a afirmat duminică, într-o intervenţie televizată, că primarul ar trebui să stabilească o „zonă de proteste paşnice” pentru demonstranţi, relatează Reuters.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

