Departamentul de Stat al SUA anunţă că a revocat peste 100.000 de vize de la întoarcerea lui Trump la putere

Statele Unite au revocat peste 100.000 de vize de la întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025, anunţă luni Departamentul de Stat, un număr-record într-un singur an de mandat, informează news.ro.

”Prioritatea abolută a administraţiei Trump este să protejeze cetăţenii americani şi să impună respectarea suveranităţii americane”, declară într-un comunicat un purtător de cuvânt a, Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Acest număr de vize revocate - de la 20 ianuarie 2025 - este de două ori şi jumătate mai mare celui înregistrat în 2024, pe când era preşedinte Joe Biden.

Potrivit Departamentului de Stat, ”mii” de vize au fost revocate în urma unor agresiuni şi conducerii în stare de ebrietate.

Secretarul de Stat american Marco Rubio s-a felicitat pentru că a revocat numeroase vize ale unor studenţi care au participat la manifestaţii critice faţă de ofensiva israelului în Războiul din Fâşia Gaza.

Pentru a revoca aceste vize, el a invocat o lege care permite refuzarea sau anularea vizelor unor persoane considerate incompatibile cu interesele politicii externe americvane.

Unele dintre aceste decizii au fost contestate - cu succes - în justiţie.

Departamentul de Stat a precizat că 800 dintre vizele revocate privesc studenţi.

Administraţia Trump a consolidat controalele în vedere aliberării de vize - şi anume pe reţele de socializare.

Aceste măsuri fac parte dintr-o campanie mai largă de luptă împotriva imigraţiei clandestine, ridicată la rangul de prioritate absolută de către locatarul Casei Albe.

Statele Unite au expulzat peste 605.000 de persoane, iar 2,5 milioane au părăsit teritoriul american de ”bunăvoie”, anunţa luna trecută Deparamentul Securităţii Interne.