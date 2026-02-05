Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Dezarmare nucleară: NATO face apel la reţinere după expirarea Tratatului New START

T.B.
Internaţional / 5 februarie, 12:19

Dezarmare nucleară: NATO face apel la reţinere după expirarea Tratatului New START

NATO face apel la „reţinere şi responsabilitate” după expirarea New START, ultimul tratat de dezarmare nucleară între Rusia şi Statele Unite, a declarat joi un oficial al Alianţei Nord-Atlantice, citat de Agerpres.

„Reţinerea şi responsabilitatea în domeniul nuclear sunt esenţiale pentru securitatea globală”, a afirmat oficialul NATO, sub rezerva anonimatului, transmite Agerpres.

„Retorica nucleară iresponsabilă a Rusiei şi semnalele coercitive pe care le transmite cu privire la problemele nucleare dezvăluie o postură de intimidare strategică”, a adăugat el, denunţând totodată dorinţa Chinei de a-şi extinde arsenalul nuclear, relatează Agerpres.

„NATO va continua să ia măsurile necesare pentru a-şi garanta credibilitatea şi eficacitatea posturii sale globale de descurajare şi apărare”, a afirmat în continuare oficialul Alianţei, potrivit Agerpres.

Ultimul tratat de dezarmare nucleară dintre SUA şi Rusia a expirat joi, marcând un punct de cotitură major în istoria controlului armelor nucleare de la Războiul Rece şi reaprinzând îngrijorările legate de proliferare, informează Agerpres.

Tratatul dintre Statele Unite ale Americii şi Federaţia Rusă privind măsurile de reducere şi limitare suplimentară a armelor strategice offensive, cunoscut şi sub denumirea de Noul Tratat START, a fost semnat la 8 aprilie 2010, la Praga, şi a intrat în vigoare la 5 februarie 2011, transmite Agerpres.

Acordul obliga Rusia şi SUA să reducă (şi să nu depăşească) numărul de rachete balistice intercontinentale (ICBM) la 700, numărul de ogive nucleare de pe aceste rachete la 1.550 şi numărul de lansatoare ICBM desfăşurate şi ne-desfăşurate la 800 în termen de şapte ani, potrivit Agerpres.

Statele Unite au atins obiectivele în septembrie 2017, iar Rusia pe 5 februarie 2018, conform Agerpres.

Tratatul a fost conceput pentru a avea o durată de zece ani (până în februarie 2021), cu opţiunea de a fi prelungit o singură dată cu cinci ani, iar în 2021 Rusia şi SUA au profitat de această oportunitate, prelungind tratatul până la 5 februarie 2026, transmite Agerpres.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.02.2026, 12:33)

    Frumușelul de Rutte tot trâmbițează să ne pregătim de război. Este naiv a crede că NATO nu va ataca frontal Rusia !

    Probabil NATO va trimite migranți ca și combatanți, sau poate că nu... Certă este întrebare:

    Oare câte doamne își vor schimba viața amoroasă după ce vlăjganii dînselor vor pleca în numele democrației să stîrpească Rusia ? 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 februarie
Ediţia din 05.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0945
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3209
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5565
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8730
Gram de aur (XAU)Gram de aur678.2085

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb