Diana Buzoianu a convocat Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, în contextul avertizărilor de caniculă şi furtuni

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat miercuri Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), în urma avertizărilor meteorologice de caniculă şi instabilitate atmosferică accentuată emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, precum şi a unei avertizări hidrologice a INHGA, conform unui comunicat citat de News.ro. Secretarul de stat Raul Pop a afirmat că avertizările indică un cumul de fenomene periculoase, de la temperaturi extreme la vijelii puternice şi ploi torenţiale, iar toate mecanismele de monitorizare şi coordonare au fost activate pentru intervenţii rapide, potrivit sursei.

Directorul ANM a informat că în zona Capitalei a avut loc un eveniment convectiv complex, cu mai multe celule convective care au traversat succesiv aceleaşi zone, favorizând acumularea de cantităţi foarte mari de precipitaţii într-un interval scurt, iar la Bucureşti-Băneasa s-a înregistrat un record de 88 l/mp în ultimele 24 de ore, conform News.ro. Specialiştii ANAR au comunicat că toate Administraţiile Bazinale de Apă sunt informate şi vor urmări evoluţia situaţiei, mai ales că sunt posibile creşteri rapide de debite pe râuri mici, iar gradul de umplere a acumulărilor este de 76%, potrivit sursei.

Pentru intervalul 1-2 iulie sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a ţării, cu averse torenţiale, vijelii cu rafale de 50-70 km/h şi grindină, iar pentru 1 iulie, ora 15:00 - 2 iulie, ora 06:00, este în vigoare cod portocaliu în Banat, Crişana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia şi zone montane, cu vijelii puternice (rafale de 70-90 km/h) şi grindină de dimensiuni medii şi mari, conform News.ro. INHGA a emis o avertizare hidrologică pentru intervalul 01.07.2026, ora 12:00 - 02.07.2026, ora 12:00, vizând scurgeri importante pe versanţi, viituri rapide pe râurile mici şi creşteri de debite şi niveluri pe râuri din bazinele hidrografice Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Dunăre - afluenţi mici, Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş, Ialomiţa şi Buzău, potrivit sursei.

În cadrul şedinţei CMSU au fost dispuse măsuri de monitorizare permanentă a fenomenelor, menţinerea legăturii operative între structurile subordonate şi autorităţi, pregătirea intervenţiilor în zonele cu risc ridicat şi informarea permanentă a populaţiei, conform comunicatului. Ministerul recomandă cetăţenilor să urmărească avertizările ANM şi INHGA, să evite deplasările în timpul fenomenelor periculoase şi să respecte recomandările autorităţilor, potrivit News.ro.