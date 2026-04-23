Diana Şoşoacă, după votul din Comisia JURI: „V-aţi semnat condamnarea”

Europarlamentara Diana Şoşoacă a reacţionat imediat, printr‑o postare pe Facebook, după ce Comisia pentru afaceri juridice (JURI) a Parlamentului European a votat miercuri ridicarea imunităţii sale parlamentare.

„M‑AŢI MARTIRIZAT, FĂTĂLĂILOR! 1 MILION DE BĂRBAŢI NU AU CURAJUL MEU ŞI PUTEREA MEA DE LUPTĂ! V‑AŢI SEMNAT CONDAMNAREA! TIC‑TAC”, a scris Şoşoacă în mesajul publicat pe contul său de Facebook.

Decizia din comisie a fost adoptată cu 17 voturi pentru, niciun vot împotrivă şi o abţinere, iar următorul pas este votul final în plenul Parlamentului European, cel mai probabil în sesiunea plenară de săptămâna viitoare, relatează ştiripesurse.ro.

Solicitarea de ridicare a imunităţii a fost transmisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie încă din septembrie 2025, pentru a permite continuarea urmăririi penale, conform informaţiilor publicate despre dosar, menţionează sursa citată.

Ancheta vizează mai multe fapte, printre care patru infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, promovarea publică a cultului unor persoane condamnate pentru genocid sau crime de război şi promovarea de idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum şi acuzaţii legate de promovarea ideilor antisemite şi negarea sau minimalizarea Holocaustului, transmite agenţia de presă.

Dacă plenul va aproba ridicarea imunităţii, Parchetul General va putea continua urmărirea penală în dosarul în care Şoşoacă este cercetată pentru aceste fapte, mai precizează sursele care au relatat decizia comisiei.

Diana Şoşoacă este fondatoarea partidului SOS România şi este cunoscută pentru poziţii publice controversate, inclusiv declaraţii cu tentă pro‑Rusia şi critici la adresa Uniunii Europene şi Statelor Unite, menţionează ştiripesurse.ro.