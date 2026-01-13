Diego Simeone i-a cerut scuze lui Vinicius

Antrenorul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, şi-a cerut scuze faţă de Vinicius Junior pentru comportamentul său la meciul cu Real Madrid, din semifinalele Supercupei Spaniei.

Simeone a făcut comentarii la adresa jucătorului brazilian în vârstă de 25 de ani de pe marginea terenului, argentinianul sugerând că preşedintele Real Madrid, Florentino Perez, îl va transfera.

Vinicius, al cărui contract expiră în 2027, şi-a ajutat echipa să învingă Atletico cu 2-1 în semifinală, înainte ca Real Madrid să fie învinsă cu 3-2 de Barcelona în finala din Arabia Saudită.

„Aş dori să le cer scuze domnului Florentino şi domnului Vinicius pentru incidentul la care au asistat”, a declarat Simeone.

„A fost greşit din partea mea să mă pun în acea poziţie şi accept că a fost greşit. Echipa care câştigă merită să treacă mai departe; ei au meritat să treacă mai departe”, a adăugat el.

Simeone ar fi avut o discuţie cu Vinicius când atacantul a fost înlocuit în minutul 81.