Directorul Miss Universe a jignit-o public pe Miss Mexico, provocând un val de reacţii internaţionale

Nawat Itsaragrisil, director executiv al concursului Miss Universe şi preşedinte al Miss Grand International, a jignit-o public pe Fatima Bosch, reprezentanta Mexicului, în timpul unui eveniment transmis în direct în Thailanda, gest care a determinat mai multe concurente să părăsească sala în semn de protest şi a dus la restrângerea rolului său în competiţie, potrivit presei internaţionale.

Incidentul a avut loc pe 4 noiembrie, în cadrul unei ceremonii premergătoare concursului. În timpul transmisiunii live, Itsaragrisil a acuzat-o pe Bosch că ar fi refuzat să participe la activităţi promoţionale şi la o şedinţă foto dedicată promovării Thailandei, insinuând că aceasta ar fi acţionat la indicaţiile organizatorului Miss Universe Mexico. Când Bosch a încercat să se apere, directorul a întrerupt-o, cerându-i să confirme pe loc că va publica imagini despre ţara gazdă şi, ulterior, a numit-o „dummy” („proastă”).

Reprezentanta Mexicului a refuzat să se conformeze şi i-a răspuns: „Am o voce. Nu mă respecţi ca femeie.” Câteva minute mai târziu, Itsaragrisil a chemat paza, moment în care mai multe concurente - inclusiv actuala Miss Universe, Victoria Kjær Theilvig - au părăsit sala în semn de solidaritate cu Bosch.

Ulterior, Bosch a reacţionat pe Instagram, acuzând comportamentul lipsit de respect al organizatorului:

„Directorul nu este respectuos. M-a numit proastă, deşi am respectat toate regulile. Lumea trebuie să vadă asta, pentru că noi suntem femei puternice, iar acest concurs ar trebui să fie o platformă pentru vocea noastră.”

Într-un interviu în limba spaniolă, ea a adăugat: „Nu sunt o păpuşă care să fie aranjată şi îmbrăcată. Sunt aici să fiu o voce pentru femeile care luptă pentru cauze şi pentru fetele care cred în ele însele.”

În faţa valului de critici internaţionale, Nawat Itsaragrisil şi-a cerut scuze public, mai întâi printr-un clip video şi apoi într-o conferinţă de presă la Bangkok:

„Sunt om. Nu am vrut să rănesc pe nimeni. Presiunea este mare, uneori nu pot controla reacţiile. Îmi cer iertare tuturor celor afectaţi.”

Organizaţia Miss Universe a emis un comunicat în care condamnă comportamentul lui Itsaragrisil şi subliniază angajamentul faţă de „cele mai înalte standarde de respect, siguranţă şi integritate”.

Potrivit preşedintelui Raúl Rocha Cantú, rolul lui Itsaragrisil în cadrul competiţiei a fost restricţionat semnificativ, acesta fiind exclus din majoritatea evenimentelor asociate ediţiei a 74-a a Miss Universe.

„Nu voi permite ca valorile de respect şi demnitate faţă de femei să fie încălcate. Nawat trebuie să se oprească”, a declarat Rocha, anunţând totodată că organizaţia va analiza eventuale acţiuni legale.

Evenimentul Miss Universe 2025 urmează să aibă loc pe 21 noiembrie 2025, în Thailanda, într-un climat tensionat, marcat de discuţii despre modul în care concurentele sunt tratate în cadrul marilor competiţii internaţionale de frumuseţe.