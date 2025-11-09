Doi români răniţi într-un atac armat în piaţa Taksim din Istanbul

Doi cetăţeni români au fost răniţi uşor într-un incident armat produs sâmbătă noaptea în piaţa Taksim din Istanbul, a anunţat duminică ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

„Azi noapte, în piaţa Taksim din Istanbul, un atac armat cu pistol a rănit şi doi cetăţeni români aflaţi în vizită în Turcia. Cei doi au primit îngrijiri medicale şi sunt în afara oricărui pericol”, a precizat ministrul pe pagina sa de Facebook.

Cazul a fost semnalat Consulatului General al României la Istanbul de o româncă aflată împreună cu victimele, care nu a fost rănită. O echipă consulară s-a deplasat la faţa locului pentru a oferi asistenţă şi menţine legătura cu autorităţile turce.

Cei doi români fac parte dintr-un grup care participa la un eveniment cultural în Istanbul, a mai precizat Oana Ţoiu, transmiţându-le urări de însănătoşire şi sprijin consular continuu.