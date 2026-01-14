Dominic Fritz: ”Am toată admiraţia pentru iranienii care ies în stradă”

Preşedintele USR, primarul muniicpiului Timişoara, Dominic Fritz, gtransmite, miercuri, un mesaj de susţinere pentru iranienii care ies în stradă şi apreciază că ”poporul iranian va învinge”, informează news.ro.

”Timişoara ştie ce înseamnă un stat care răspunde la proteste cu tancurile”, afirmă Fritz, care distribuie fotografia tânărului Erfan Soltani, pe care Iranul plănuieşte să-l execute în cursul zilei de miercuri.

”Erfan Soltani va fi spânzurat azi. Are 26 de ani. Crima lui a fost că a strigat libertate. A fost arestat săptămâna trecută la protestele faţă de regimul din Iran. Procesul a durat doar câteva zile. Am toată admiraţia pentru iranienii care ies în stradă şi îşi riscă viaţa pentru dreptul de a trăi liber”, a scris, miercuri, pe Facebook, preşedintele USR.

Dominic Fritz a adăugat că ”regimul teocratic răspunde ca de fiecare dată: internet tăiat, gloanţe, arestări în masă, tortură, reprimare brutală, execuţii pentru a teroriza populatia”.

”Protestele continuă cu un curaj nebun. În prima linie sunt, din nou, femeile. Cele pe care regimul încearcă să le reducă la tăcere, dar care aleg să reziste: protestează, ard hijaburile, îl sfidează pe Ayatollah cu multă creativitate. Timişoara ştie ce înseamnă un stat care răspunde la proteste cu tancurile. Ştie ce înseamnă să fii călcat de un TAB pentru că ai ieşit în stradă să ceri libertate. Prima victimă a Revoluţiei din 1989 a fost o femeie, înarmată cu două franzele în mână. Timişoara şi România, atunci, au învins”, a mai transmis Fritz.

Potrivit acestuia, ”orice putere care crede că frica va opri oamenii se înşală”.

”Obligaţia noastră este să nu închidem ochii. Erfan Soltani, îi spunem numele. Poporul iranian va învinge”, a mai scris pe Facebook liderul USR.

Preşedntele SUA Donald Trump a declarat că se pregăteşte pentru o şedinţă privind situaţia din Iran, precizâd că se aşteaptă să primească cifre actualizate privind numărul morţilor, în contextul represiunii regimului împotriva protestelor, transmite CNN.

Separat, într-un interviu acordat CBS News, el a avertizat Iranul să nu execute protestatari, afirmând că Statele Unite vor lua ”măsuri ferme” dacă regimul va spânzura iranieni reţinuţi.

Într-o postare de marţi pe X, Departamentul de Stat al SUA a afirmat că autorităţile iraniene plănuiesc să-l execute miercuri pe protestatarul iranian reţinut Erfan Soltani, scriind că ”peste 10.600 de iranieni au fost arestaţi de regimul Republicii Islamice doar pentru că şi-au cerut drepturile fundamentale. Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, a cărui condamnare la moarte a fost stabilită pentru 14 ianuarie, se numără printre aceştia”.