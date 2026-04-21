Donald Trump solicită Iranului să oprească posibile execuţii ale unor femei

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis un mesaj adresat liderilor iranieni, solicitând ca unor femei despre care presa internaţională relatează că ar urma să fie executate de autorităţile de la Teheran să nu le fie pusă viaţa în pericol, în contextul unor posibile negocieri, potrivit unei postări publicate pe platforma Truth Social.

Donald Trump a redistribuit fotografiile celor opt femei pe pagina sa de Truth Social şi a formulat un apel direct către liderii iranieni, în aceeaşi postare. „Către liderii iranieni, care vor intra în curând în negocieri cu reprezentanţii mei: aş aprecia foarte mult eliberarea acestor femei”, a scris Donald Trump conform aceleiaşi surse.

Liderul american a subliniat că un astfel de gest ar putea constitui un început favorabil pentru negocieri, potrivit aceleiaşi postări.

„Vă rog să nu le faceţi niciun rău! Ar fi un început foarte bun pentru negocierile noastre”, a mai transmis Donald Trump pe Truth Social.