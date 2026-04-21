DPA: Curtea Supremă a Italiei dă câştig de cauză victimelor greceşti ale crimelor naziste

Curtea Supremă de Casaţie a Italiei a stabilit că victimele străine ale crimelor naziste pot intenta acţiuni în justiţie pentru a cere reparaţii din active germane deţinute în Italia, inclusiv cele ale companiei feroviare de stat Deutsche Bahn, transmite DPA.

Cazul vizează procesul intentat de supravieţuitorii masacrului din satul Distomo din Grecia, unde trupe ale Waffen‑SS au ucis 218 locuitori pe 10 iunie 1940, notează relatarea agenţiei.

Un tribunal din Grecia le acordase despăgubiri supravieţuitorilor în 1997, însă hotărârea nu a fost pusă în aplicare, motiv pentru care reclamanţii au încercat să execute sentinţa îndreptându‑se împotriva activelor Deutsche Bahn şi ale altor bunuri în Italia, arată DPA.

Reclamanţii susţin că despăgubirile pot fi recuperate din activele unor companii de stat, o poziţie contestată de Deutsche Bahn, care afirmă că nu poartă responsabilitate în acest sens, potrivit publicaţiei.

Italia a adoptat în 2022 o lege menită să oprească revendicările asupra activelor germane, creând în schimb un fond de despăgubiri de stat destinat victimelor rezidente în Italia şi cetăţenilor italieni, dar care nu acoperă reclamanţii din străinătate, transmite sursa citată.

Curtea Supremă de Casaţie de la Roma a decis în aprilie că suspendarea aplicării legii se referă doar la cei eligibili pentru despăgubiri din fondul naţional, ceea ce lasă deschisă posibilitatea ca cetăţenii străini să continue acţiunile în justiţie în Italia, conform DPA.

Astfel, reclamanţii greci ar putea urmări executarea hotărârilor împotriva activelor germane aflate pe teritoriul italian, dar doar în limita bunurilor localizate în Italia, precizează relatarea agenţiei.

Primarul din Distomo, Giannis Stathas, a salutat hotărârea drept „decisivă pentru lupta dusă de familii” şi a cerut aplicarea ei fără obstrucţii, a raportat DPA.

Avocaţi greci avertizează însă că punerea în executare ar putea fi blocată din nou, fie printr‑o acţiune a Germaniei la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga, fie prin intervenţia parlamentară a Italiei printr‑o nouă lege, notează publicaţia.