DPA: Miniştrii de externe din UE nu au reuşit să cadă de acord asupra sancţiunilor contra Israelului

Un nou demers menit să impună sancţiuni ale Uniunii Europene contra Israelului nu a reuşit să strângă suficient sprijin în rândul statelor membre, a declarat marţi şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas după reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg, transmite dpa.

Spania, Belgia şi Irlanda au fost printre ţările care au pledat pentru o atitudine mai fermă a blocului comunitar faţă de Israel, potrivit dpa.

Totuşi, ministrul de externe german Johann Wadephul a afirmat că astfel de măsuri ar fi „nepotrivite”, potrivit aceleiaşi surse.

Wadephul a adăugat că acest lucru nu înseamnă că nu ar trebui discutate cu Israelul chestiuni esenţiale, precum introducerea recentă a pedepsei cu moartea şi actele de violenţă comise de colonişti în Cisiordania, relatează dpa.

„Mă aştept ca guvernul israelian ca întreg să contracareze această violenţă mai clar, mai ferm şi cu toate mijloacele disponibile în conformitate cu statul de drept”, a spus demnitarul german, potrivit aceleiaşi agenţii.

Nu trebuie să existe nicio anexare în Cisiordania, a susţinut Johann Wadephul, conform dpa.

Germania este unul dintre aliaţii din UE cei mai apropiaţi ai Israelului, potrivit dpa.

Totuşi, alte ţări membre UE, precum Spania, au fost până acum mult mai critice faţă de acţiunile guvernului israelian în Fâşia Gaza, Cisiordania, Liban şi Iran, relatează aceeaşi sursă.

Şeful diplomaţiei spaniole Jose Manuel Albares i-a cerut Uniunii Europene să ia măsuri mai ferme împotriva Israelului, potrivit dpa.

El a solicitat ca retragerea beneficiilor acordate în cadrul acordului de liber schimb să fie readusă în discuţie, conform aceleiaşi surse.

Albares a afirmat că UE îşi va pierde credibilitatea dacă nu îi poate spune Israelului că este nevoie de o schimbare de atitudine şi a condamnat încălcările încetării focului în Fâşia Gaza şi extinderea aşezărilor ilegale în Cisiordania, relatează dpa.

Acesta a calificat acţiunile israeliene în Liban drept un „război de invadare cu încălcarea dreptului internaţional”, potrivit aceleiaşi agenţii.

Ca posibil compromis în disputa internă privind sancţiunile, Franţa şi Suedia au propus limitarea importurilor de produse din aşezările israeliene din teritoriile palestiniene, potrivit dpa.

Kaja Kallas a menţionat că această propunere nu beneficiază de sprijin suficient, conform dpa.

Suspendarea completă a acordului de parteneriat între UE şi Israel ar necesita unanimitatea celor 27 de state membre, relatează aceeaşi sursă.

Majoritatea calificată presupune îndeplinirea simultană a unor condiţii privind numărul statelor şi populaţia reprezentată, potrivit dpa.

Consiliul UE trebuie să voteze în unanimitate în chestiuni sensibile, fiecare stat membru având drept de veto, conform aceleiaşi surse.

Unanimitatea se aplică în domenii precum politica externă şi de securitate comună, extinderea UE sau bugetul comunitar, relatează dpa.