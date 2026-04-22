Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

DPA: Miniştrii de externe din UE nu au reuşit să cadă de acord asupra sancţiunilor contra Israelului

T.B.
Internaţional / 22 aprilie, 12:09

Un nou demers menit să impună sancţiuni ale Uniunii Europene contra Israelului nu a reuşit să strângă suficient sprijin în rândul statelor membre, a declarat marţi şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas după reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg, transmite dpa.

Spania, Belgia şi Irlanda au fost printre ţările care au pledat pentru o atitudine mai fermă a blocului comunitar faţă de Israel, potrivit dpa.

Totuşi, ministrul de externe german Johann Wadephul a afirmat că astfel de măsuri ar fi „nepotrivite”, potrivit aceleiaşi surse.

Wadephul a adăugat că acest lucru nu înseamnă că nu ar trebui discutate cu Israelul chestiuni esenţiale, precum introducerea recentă a pedepsei cu moartea şi actele de violenţă comise de colonişti în Cisiordania, relatează dpa.

„Mă aştept ca guvernul israelian ca întreg să contracareze această violenţă mai clar, mai ferm şi cu toate mijloacele disponibile în conformitate cu statul de drept”, a spus demnitarul german, potrivit aceleiaşi agenţii.

Nu trebuie să existe nicio anexare în Cisiordania, a susţinut Johann Wadephul, conform dpa.

Germania este unul dintre aliaţii din UE cei mai apropiaţi ai Israelului, potrivit dpa.

Totuşi, alte ţări membre UE, precum Spania, au fost până acum mult mai critice faţă de acţiunile guvernului israelian în Fâşia Gaza, Cisiordania, Liban şi Iran, relatează aceeaşi sursă.

Şeful diplomaţiei spaniole Jose Manuel Albares i-a cerut Uniunii Europene să ia măsuri mai ferme împotriva Israelului, potrivit dpa.

El a solicitat ca retragerea beneficiilor acordate în cadrul acordului de liber schimb să fie readusă în discuţie, conform aceleiaşi surse.

Albares a afirmat că UE îşi va pierde credibilitatea dacă nu îi poate spune Israelului că este nevoie de o schimbare de atitudine şi a condamnat încălcările încetării focului în Fâşia Gaza şi extinderea aşezărilor ilegale în Cisiordania, relatează dpa.

Acesta a calificat acţiunile israeliene în Liban drept un „război de invadare cu încălcarea dreptului internaţional”, potrivit aceleiaşi agenţii.

Ca posibil compromis în disputa internă privind sancţiunile, Franţa şi Suedia au propus limitarea importurilor de produse din aşezările israeliene din teritoriile palestiniene, potrivit dpa.

Kaja Kallas a menţionat că această propunere nu beneficiază de sprijin suficient, conform dpa.

Suspendarea completă a acordului de parteneriat între UE şi Israel ar necesita unanimitatea celor 27 de state membre, relatează aceeaşi sursă.

Majoritatea calificată presupune îndeplinirea simultană a unor condiţii privind numărul statelor şi populaţia reprezentată, potrivit dpa.

Consiliul UE trebuie să voteze în unanimitate în chestiuni sensibile, fiecare stat membru având drept de veto, conform aceleiaşi surse.

Unanimitatea se aplică în domenii precum politica externă şi de securitate comună, extinderea UE sau bugetul comunitar, relatează dpa.

Opinia Cititorului

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

22 aprilie
Ediţia din 22.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

convertor valutar

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb