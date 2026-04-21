DPA: Zelenski îi acuză pe emisarii americani de lipsă de respect faţă de Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a acuzat pe emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner că dau dovadă de lipsă de respect faţă de Ucraina, informează marţi dpa.

"Este lipsit de respect să călătoreşti la Moscova şi să nu vii la Kiev", a declarat Volodimir Zelenski luni, într-un interviu acordat unei emisiuni de ştiri, potrivit dpa.

El a spus că înţelege ce dificultăţi presupune o deplasare în ţara sfâşiată de război, dar a menţionat că şi alţii au făcut călătoria la Kiev, scrie dpa.

Vorbind despre o posibilă vizită la Kiev, Volodimir Zelenski a spus: "Nu avem nevoie de asta, ei da", relatează dpa.

De asemenea, liderul ucrainean a subliniat că rezultatul discuţiilor, mai degrabă decât locul în care se desfăşoară acestea, este ceea ce contează pentru el, potrivit dpa.

Volodimir Zelenski a respins din nou cererea Rusiei ca Ucraina să se retragă din regiunile estice Lugansk şi Doneţk, scrie dpa.

"Aceasta ar fi, fără îndoială, o înfrângere strategică pentru noi", a apreciat el, potrivit dpa.

Fără fortificaţiile şi linia defensivă dezvoltată, Ucraina ar fi mai slabă, a adăugat şeful statului ucrainean, menţionând că o retragere ordonată ar slăbi deopotrivă şi moralul armatei, potrivit dpa.

Volodimir Zelenski a declarat că cea mai rapidă modalitate de a pune capăt războiului ar fi printr-un armistiţiu de-a lungul liniei frontului actuale, informează dpa.

Ucraina se apără de invazia Rusiei cu ajutorul Occidentului de mai bine de patru ani, scrie dpa.

Washingtonul face presiuni asupra părţilor beligerante de luni de zile pentru a ajunge la un acord de pace, însă negocierile sunt blocate din februarie, potrivit dpa.

Înainte de aceasta, Steve Witkoff şi Jared Kushner au călătorit de mai multe ori la Moscova pentru discuţii cu preşedintele rus Vladimir Putin, scrie dpa.

O vizită la Kiev, aşteptată după Paştele ortodox, ar fi fost prima lor deplasare în capitala Ucrainei, dar până acum nu a avut loc, informează dpa.