Dragoş Pîslaru anunţă preluarea interimară a Ministerului Muncii

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că a acceptat propunerea de a prelua, cu caracter interimar, conducerea Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, potrivit unei postări publicate pe pagina sa oficială de Facebook.

Acesta a precizat, în aceeaşi postare, că preia responsabilitatea într-un context dificil, în care este nevoie de stabilitate, continuitate şi seriozitate în actul de guvernare, subliniind importanţa deciziilor din domeniul muncii şi impactul acestora asupra populaţiei.

Dragoş Pîslaru a arătat că portofoliul nu îi este străin, menţionând că a mai gestionat anterior acest domeniu, ceea ce îi oferă o bună înţelegere a provocărilor şi responsabilităţilor implicate, conform sursei citate.

Potrivit declaraţiei de pe Facebook, una dintre principalele priorităţi ale mandatului interimar o reprezintă continuarea reformelor asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în special adoptarea legii salarizării unitare, considerată esenţială pentru asigurarea echităţii, predictibilităţii şi sustenabilităţii în sistemul public.

Acesta a subliniat că va depune toate eforturile pentru ca activitatea ministerului să continue în condiţii normale, cu profesionalism şi responsabilitate, „din respect pentru români şi pentru România”, conform mesajului publicat pe Facebook.