DW: Friedrich Merz convoacă Consiliul Naţional de Securitate pe fondul tensiunilor energetice

Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat că va convoca „în curând” Consiliul Naţional de Securitate pentru a analiza situaţia energetică a ţării, în contextul tensiunilor privind aprovizionarea cu combustibili, potrivit Deutsche Welle.

Declaraţia a fost făcută în cadrul discursului susţinut la deschiderea târgului industrial Hannover Messe, unde oficialul german a subliniat necesitatea asigurării unei aprovizionări fiabile cu combustibili esenţiali, precum motorina, benzina şi kerosenul de aviaţie, conform DW.

„Situaţia este tensionată, dar aprovizionarea este asigurată. Dacă condiţiile se înrăutăţesc, suntem pregătiţi să intervenim”, a declarat cancelarul german, potrivit sursei citate.

Consiliul Naţional de Securitate reuneşte membri ai guvernului federal şi ai agenţiilor de securitate şi poate include, de asemenea, reprezentanţi ai landurilor, fiind utilizat pentru coordonarea răspunsului în situaţii de criză, relatează DW.

Friedrich Merz a subliniat că protejarea lanţurilor de aprovizionare rămâne o prioritate absolută pentru guvernul german şi că autorităţile sunt pregătite să utilizeze „toate instrumentele disponibile” pentru a menţine stabilitatea în sectorul energetic, potrivit DW.