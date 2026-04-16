EFE: Ministrul de externe iranian discută cu China, Japonia şi Pakistan înaintea unei noi runde de negocieri cu SUA

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a avut în ultimele ore contacte cu omologii săi din China şi Japonia, precum şi cu şeful armatei pakistaneze, în contextul apropierii expirării armistiţiului de două săptămâni dintre Statele Unite şi Iran şi al aşteptărilor tot mai mari privind o nouă rundă de negocieri, transmite EFE.

Miercuri, Araqchi a discutat telefonic cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, care a afirmat că „situaţia actuală a ajuns într-o etapă critică de tranziţie de la război la pace şi se deschide o fereastră pentru pace”, relatează EFE.

Potrivit unui comunicat al Ministerului chinez de Externe, citat de EFE, Beijingul susţine menţinerea impulsului armistiţiului şi al negocierilor, apreciind că aceasta corespunde interesului fundamental al poporului iranian şi aşteptărilor comune ale ţărilor din regiune şi ale comunităţii internaţionale.

China „este dispusă să continue promovarea detensionării şi a îmbunătăţirea relaţiilor dintre ţările din regiune” şi ar putea „juca un rol constructiv pentru a obţine, în cele din urmă, o pace şi o stabilitate durabile în Orientul Mijlociu”, mai arată comunicatul invocat de EFE.

Principalul partener comercial al Iranului şi unul dintre cei mai influenţi aliaţi ai săi, China a condamnat războiul după ofensiva SUA şi a Israelului împotriva Iranului din 28 februarie, însă atât Teheranul, cât şi Beijingul au evitat să se pronunţe asupra eventualului sprijin pe care gigantul asiatic l-ar putea acorda aliatului său din Orientul Mijlociu, notează EFE.

În relaţia cu Japonia, accentul a fost pus pe menţinerea încetării focului. Abbas Araqchi a avut o convorbire telefonică şi cu ministrul japonez de Externe, Toshimitsu Motegi, care a subliniat, potrivit EFE, că „cel mai important” este să fie păstrat armistiţiul şi să se avanseze „spre dezescaladare, inclusiv garantarea securităţii navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz”.

Tokyo consideră „foarte semnificativ” faptul că Japonia şi Iranul menţin „o comunicare fluidă”, iar cabinetul premierului japonez Sanae Takaichi a purtat convorbiri telefonice cu statele afectate, inclusiv cu mediatorii, transmite EFE.

Araqchi a cerut, la rândul său, comunităţii internaţionale să adopte o abordare responsabilă pentru a evita agravarea crizei şi s-a referit la „insecuritatea generată în Ormuz ca rezultat direct” al ofensivei americane şi israeliene, a raportat ministerul său într-o postare pe Telegram, citată de EFE.

Spre deosebire de China, Japonia este unul dintre principalii aliaţi ai SUA în Asia-Pacific, însă relaţiile dintre Washington şi Tokyo s-au tensionat după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, după ce Sanae Takaichi a respins desfăşurarea de nave militare pentru garantarea siguranţei navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz, mai arată EFE.

În paralel, Pakistanul îşi intensifică eforturile diplomatice pentru organizarea unor noi negocieri. Şeful armatei pakistaneze, Asim Munir, a ajuns miercuri la Teheran, unde a fost primit de Abbas Araqchi pentru discuţii la nivel înalt privind reluarea negocierilor, relatează EFE.

Vizita are loc în contextul în care se încearcă readucerea Statelor Unite şi Iranului la masa tratativelor, după ce duminică delegaţiile celor două ţări au părăsit Islamabadul fără un acord, la capătul unei prime întâlniri care a durat 21 de ore, notează EFE.

O sursă familiarizată cu dosarul a declarat pentru EFE că organizarea unui al doilea tur de contacte directe între Iran şi SUA joi sau vineri este exclusă, ceea ce împinge o eventuală întâlnire spre începutul săptămânii viitoare.

Potrivit aceleiaşi surse, Islamabad rămâne principala opţiune pentru găzduirea negocierilor, deşi Geneva continuă să fie luată în calcul ca alternativă tehnică. „Pakistanul a făcut un pas înainte ca mediator principal şi pune presiune pentru un al doilea tur”, a spus sursa, citată de EFE.

Efortul diplomatic al Islamabadului, care include şi un turneu regional al premierului pakistanez Shehbaz Sharif în state din Golf şi în Turcia, urmăreşte obţinerea unui acord înainte de expirarea armistiţiului, la 22 aprilie, transmite EFE.