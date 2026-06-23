Elevii din Timişoara au cucerit Europa la robotică

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Echipa CyberMoon a Colegiului Naţional „Constantin Diaconovici Loga” din Timişoara, susţinută şi mentorată de Universitatea de Vest din Timişoara (UVT), a câştigat campionatul european de robotică FIRST Tech Challenge European Premier Event 2026, desfăşurat între la Eindhoven, în Ţările de Jos. Competiţia a reunit peste 100 dintre cele mai performante echipe de robotică din lume, iar România a ajuns pe cea mai înaltă treaptă a podiumului prin alianţa formată de CyberMoon cu echipa MechaByte din Iaşi.

În calitate de căpitan al alianţei câştigătoare, echipa din Timişoara a coordonat parcursul care a dus la titlul european, cele două formaţii româneşti dominând fazele eliminatorii ale competiţiei.

• Şapte victorii din opt meciuri în calificări

Potrivit Universităţii de Vest din Timişoara, parcursul CyberMoon la Eindhoven a fost caracterizat de constanţă şi performanţă tehnică. În faza calificărilor, elevii timişoreni au câştigat şapte dintre cele opt meciuri disputate, demonstrând nu doar calităţi tehnice, ci şi capacitatea de a lua decizii strategice şi de a face faţă presiunii unei competiţii de nivel internaţional. Universitatea a subliniat că rezultatul confirmă valoarea unei generaţii de tineri care transformă pasiunea pentru ştiinţă, tehnologie şi inginerie în performanţe recunoscute pe plan mondial.

• Premiu pentru cea mai inovatoare soluţie tehnică

Pe lângă titlul continental, CyberMoon a primit şi premiul „Innovate”, una dintre cele mai importante distincţii acordate în cadrul FIRST Tech Challenge. Premiul recompensează echipa care dezvoltă cea mai inovatoare soluţie de proiectare a robotului, evaluând originalitatea, eficienţa şi eleganţa soluţiilor tehnice propuse pentru provocările sezonului competiţional. Distincţia reprezintă o recunoaştere a nivelului tehnic atins de elevii timişoreni şi a creativităţii demonstrate în dezvoltarea proiectului.

• UVT: Investiţia în educaţie şi tehnologie produce rezultate internaţionale

Reprezentanţii Universităţii de Vest din Timişoara consideră că performanţa este rezultatul miilor de ore de muncă, testare şi perfecţionare, dar şi al unui ecosistem educaţional care susţine excelenţa şi dezvoltarea competenţelor STEM. Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, a declarat că succesul CyberMoon demonstrează potenţialul extraordinar al tinerilor atunci când talentul este susţinut prin educaţie de calitate şi mentorat. „Titlul european şi premiul pentru inovaţie demonstrează că investiţia în educaţie, cercetare şi tehnologie produce rezultate care depăşesc graniţele României şi confirmă rolul universităţii ca actor activ în formarea noilor generaţii de inovatori şi lideri ai societăţii bazate pe cunoaştere”, a afirmat rectorul UVT.

O.D.

uvt, robotica, educatie, elevi

Elevii din Timişoara au cucerit Europa la robotică

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Echipa CyberMoon a Colegiului Naţional „Constantin Diaconovici Loga” din Timişoara, susţinută şi mentorată de Universitatea de Vest din Timişoara (UVT), a câştigat campionatul european de robotică FIRST Tech Challenge European Premier Event 2026, desfăşurat între la Eindhoven, în Ţările de Jos. Competiţia a reunit peste 100 dintre cele mai performante echipe de robotică din lume, iar România a ajuns pe cea mai înaltă treaptă a podiumului prin alianţa formată de CyberMoon cu echipa MechaByte din Iaşi.

În calitate de căpitan al alianţei câştigătoare, echipa din Timişoara a coordonat parcursul care a dus la titlul european, cele două formaţii româneşti dominând fazele eliminatorii ale competiţiei.

• Şapte victorii din opt meciuri în calificări

Potrivit Universităţii de Vest din Timişoara, parcursul CyberMoon la Eindhoven a fost caracterizat de constanţă şi performanţă tehnică. În faza calificărilor, elevii timişoreni au câştigat şapte dintre cele opt meciuri disputate, demonstrând nu doar calităţi tehnice, ci şi capacitatea de a lua decizii strategice şi de a face faţă presiunii unei competiţii de nivel internaţional. Universitatea a subliniat că rezultatul confirmă valoarea unei generaţii de tineri care transformă pasiunea pentru ştiinţă, tehnologie şi inginerie în performanţe recunoscute pe plan mondial.

• Premiu pentru cea mai inovatoare soluţie tehnică

Pe lângă titlul continental, CyberMoon a primit şi premiul „Innovate”, una dintre cele mai importante distincţii acordate în cadrul FIRST Tech Challenge. Premiul recompensează echipa care dezvoltă cea mai inovatoare soluţie de proiectare a robotului, evaluând originalitatea, eficienţa şi eleganţa soluţiilor tehnice propuse pentru provocările sezonului competiţional. Distincţia reprezintă o recunoaştere a nivelului tehnic atins de elevii timişoreni şi a creativităţii demonstrate în dezvoltarea proiectului.

• UVT: Investiţia în educaţie şi tehnologie produce rezultate internaţionale

Reprezentanţii Universităţii de Vest din Timişoara consideră că performanţa este rezultatul miilor de ore de muncă, testare şi perfecţionare, dar şi al unui ecosistem educaţional care susţine excelenţa şi dezvoltarea competenţelor STEM. Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, a declarat că succesul CyberMoon demonstrează potenţialul extraordinar al tinerilor atunci când talentul este susţinut prin educaţie de calitate şi mentorat. „Titlul european şi premiul pentru inovaţie demonstrează că investiţia în educaţie, cercetare şi tehnologie produce rezultate care depăşesc graniţele României şi confirmă rolul universităţii ca actor activ în formarea noilor generaţii de inovatori şi lideri ai societăţii bazate pe cunoaştere”, a afirmat rectorul UVT.