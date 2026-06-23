Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Elevii din Timişoara au cucerit Europa la robotică

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 23 iunie

Sursa foto: uvt.ro

Sursa foto: uvt.ro

English Version

Echipa CyberMoon a Colegiului Naţional „Constantin Diaconovici Loga” din Timişoara, susţinută şi mentorată de Universitatea de Vest din Timişoara (UVT), a câştigat campionatul european de robotică FIRST Tech Challenge European Premier Event 2026, desfăşurat între la Eindhoven, în Ţările de Jos. Competiţia a reunit peste 100 dintre cele mai performante echipe de robotică din lume, iar România a ajuns pe cea mai înaltă treaptă a podiumului prin alianţa formată de CyberMoon cu echipa MechaByte din Iaşi.

În calitate de căpitan al alianţei câştigătoare, echipa din Timişoara a coordonat parcursul care a dus la titlul european, cele două formaţii româneşti dominând fazele eliminatorii ale competiţiei.

Şapte victorii din opt meciuri în calificări

Potrivit Universităţii de Vest din Timişoara, parcursul CyberMoon la Eindhoven a fost caracterizat de constanţă şi performanţă tehnică. În faza calificărilor, elevii timişoreni au câştigat şapte dintre cele opt meciuri disputate, demonstrând nu doar calităţi tehnice, ci şi capacitatea de a lua decizii strategice şi de a face faţă presiunii unei competiţii de nivel internaţional. Universitatea a subliniat că rezultatul confirmă valoarea unei generaţii de tineri care transformă pasiunea pentru ştiinţă, tehnologie şi inginerie în performanţe recunoscute pe plan mondial.

Premiu pentru cea mai inovatoare soluţie tehnică

Pe lângă titlul continental, CyberMoon a primit şi premiul „Innovate”, una dintre cele mai importante distincţii acordate în cadrul FIRST Tech Challenge. Premiul recompensează echipa care dezvoltă cea mai inovatoare soluţie de proiectare a robotului, evaluând originalitatea, eficienţa şi eleganţa soluţiilor tehnice propuse pentru provocările sezonului competiţional. Distincţia reprezintă o recunoaştere a nivelului tehnic atins de elevii timişoreni şi a creativităţii demonstrate în dezvoltarea proiectului.

UVT: Investiţia în educaţie şi tehnologie produce rezultate internaţionale

Reprezentanţii Universităţii de Vest din Timişoara consideră că performanţa este rezultatul miilor de ore de muncă, testare şi perfecţionare, dar şi al unui ecosistem educaţional care susţine excelenţa şi dezvoltarea competenţelor STEM. Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, a declarat că succesul CyberMoon demonstrează potenţialul extraordinar al tinerilor atunci când talentul este susţinut prin educaţie de calitate şi mentorat. „Titlul european şi premiul pentru inovaţie demonstrează că investiţia în educaţie, cercetare şi tehnologie produce rezultate care depăşesc graniţele României şi confirmă rolul universităţii ca actor activ în formarea noilor generaţii de inovatori şi lideri ai societăţii bazate pe cunoaştere”, a afirmat rectorul UVT.

O.D.

uvt, robotica, educatie, elevi

Elevii din Timişoara au cucerit Europa la robotică

< linkroentitlu linkroentitlu >

Echipa CyberMoon a Colegiului Naţional „Constantin Diaconovici Loga” din Timişoara, susţinută şi mentorată de Universitatea de Vest din Timişoara (UVT), a câştigat campionatul european de robotică FIRST Tech Challenge European Premier Event 2026, desfăşurat între la Eindhoven, în Ţările de Jos. Competiţia a reunit peste 100 dintre cele mai performante echipe de robotică din lume, iar România a ajuns pe cea mai înaltă treaptă a podiumului prin alianţa formată de CyberMoon cu echipa MechaByte din Iaşi.

În calitate de căpitan al alianţei câştigătoare, echipa din Timişoara a coordonat parcursul care a dus la titlul european, cele două formaţii româneşti dominând fazele eliminatorii ale competiţiei.

Şapte victorii din opt meciuri în calificări

Potrivit Universităţii de Vest din Timişoara, parcursul CyberMoon la Eindhoven a fost caracterizat de constanţă şi performanţă tehnică. În faza calificărilor, elevii timişoreni au câştigat şapte dintre cele opt meciuri disputate, demonstrând nu doar calităţi tehnice, ci şi capacitatea de a lua decizii strategice şi de a face faţă presiunii unei competiţii de nivel internaţional. Universitatea a subliniat că rezultatul confirmă valoarea unei generaţii de tineri care transformă pasiunea pentru ştiinţă, tehnologie şi inginerie în performanţe recunoscute pe plan mondial.

Premiu pentru cea mai inovatoare soluţie tehnică

Pe lângă titlul continental, CyberMoon a primit şi premiul „Innovate”, una dintre cele mai importante distincţii acordate în cadrul FIRST Tech Challenge. Premiul recompensează echipa care dezvoltă cea mai inovatoare soluţie de proiectare a robotului, evaluând originalitatea, eficienţa şi eleganţa soluţiilor tehnice propuse pentru provocările sezonului competiţional. Distincţia reprezintă o recunoaştere a nivelului tehnic atins de elevii timişoreni şi a creativităţii demonstrate în dezvoltarea proiectului.

UVT: Investiţia în educaţie şi tehnologie produce rezultate internaţionale

Reprezentanţii Universităţii de Vest din Timişoara consideră că performanţa este rezultatul miilor de ore de muncă, testare şi perfecţionare, dar şi al unui ecosistem educaţional care susţine excelenţa şi dezvoltarea competenţelor STEM. Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, a declarat că succesul CyberMoon demonstrează potenţialul extraordinar al tinerilor atunci când talentul este susţinut prin educaţie de calitate şi mentorat. „Titlul european şi premiul pentru inovaţie demonstrează că investiţia în educaţie, cercetare şi tehnologie produce rezultate care depăşesc graniţele României şi confirmă rolul universităţii ca actor activ în formarea noilor generaţii de inovatori şi lideri ai societăţii bazate pe cunoaştere”, a afirmat rectorul UVT.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

23 iunie
Ediţia din 23.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
aages.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2386
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5706
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6624
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0478
Gram de aur (XAU)Gram de aur618.2179

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb