Elon Musk anunţă că SpaceX preia xAI

Miliardarul Elon Musk a declarat luni că SpaceX a achiziţionat start-up-ul său de inteligenţă artificială xAI, combinând compania de rachete şi sateliţi cu producătorul chatbot-ului Grok, într-o mişcare menită să unifice ambiţiile lui Musk în domeniul inteligenţei artificiale (AI) şi al spaţiului, potrivit news.ro.

„SpaceX a achiziţionat xAI pentru a forma cel mai ambiţios motor de inovare integrat vertical de pe Pământ (şi dincolo de acesta), combinând IA, rachete, internet spaţial, comunicaţii directe către telefoane mobile şi cea mai importantă platformă de informaţii în timp real şi de libertate de exprimare din lume”, scrie cel mai bogat om din lume într-un mesaj publicat pe site-ul SpaceX.

Elon Musk a justificat luni această fuziune preliminară ca fiind o etapă pentru realizarea „următorului capitol” al SpaceX: construirea pe orbită a unor centrale fotovoltaice gigantice, mai eficiente decât cele de pe Pământ, combinate cu centre de date AI. Acest proiect futurist, pe care îl numeşte „soare conştient” („sentient sun”), se înscrie în ambiţia sa de a stabili „baze autonome pe Lună” înainte de „o civilizaţie întreagă pe Marte şi, în final, o expansiune în univers”, detaliază el.

„Acest lucru marchează nu doar următorul capitol, ci şi următoarea carte în misiunea SpaceX şi xAI: extinderea, pentru a crea un soare conştient care să înţeleagă Universul şi să extindă lumina conştiinţei către stele!”, a scris Elon Musk.

Acordul reprezintă una dintre cele mai ambiţioase colaborări din sectorul tehnologic de până acum, combinând un contractor din domeniul spaţial şi al apărării cu un dezvoltator de AI în creştere rapidă, ale cărui costuri sunt în mare parte determinate de cipuri, centre de date şi energie. De asemenea, ar putea consolida ambiţiile SpaceX în ceea ce priveşte centrele de date, întrucât Musk concurează cu rivali precum Alphabet Google, Meta, Amazon, Anthropic şi OpenAI, susţinute de Amazon, în sectorul AI.

Compania combinată ar urma să stabilească preţul acţiunilor la aproximativ 527 de dolari fiecare şi ar avea o valoare de 1,25 trilioane de dolari, a relatat Bloomberg News mai devreme în cursul zilei.

Conform acordului de fuziune, xAI ar deveni o filială deţinută în totalitate de SpaceX, a declarat o sursă familiarizată cu problema, care a solicitat anonimatul.

Fuziunea are loc în contextul în care compania spaţială planifică o ofertă publică de succes în acest an, care ar putea să o evalueze la peste 1,5 trilioane de dolari, au declarat două persoane familiarizate cu problema.

Acordul consolidează şi mai mult imperiul de afaceri şi averea lui Musk într-un ecosistem mai strâns, care se întăreşte reciproc - ceea ce unii investitori şi analişti numesc informal „Muskonomie” - care include deja Tesla, producătorul de cipuri cerebrale Neuralink şi firma de tuneluri Boring Company.

Cel mai bogat om din lume are o istorie de fuziuni ale întreprinderilor sale. Musk a integrat platforma socială X în xAI printr-un schimb de acţiuni anul trecut, oferind startup-ului de IA acces la datele şi distribuţia platformei. În 2016, el a folosit acţiunile Tesla pentru a cumpăra compania sa de energie solară SolarCity.

Acordul ar putea atrage atenţia autorităţilor de reglementare şi a investitorilor asupra guvernanţei, evaluării şi conflictelor de interese, având în vedere rolurile de conducere suprapuse ale lui Musk în mai multe firme, precum şi potenţiala mişcare a inginerilor, a tehnologiei proprietare şi a contractelor între entităţi.

SpaceX deţine, de asemenea, contracte federale în valoare de miliarde de dolari cu NASA, Departamentul Apărării şi agenţiile de informaţii, care au toate autoritatea de a revizui tranzacţiile de fuziuni şi achiziţii din perspectiva securităţii naţionale şi a altor riscuri.

„Cererea mondială de energie electrică pentru inteligenţă artificială nu poate fi satisfăcută cu soluţii terestre, nici măcar pe termen scurt, fără a crea dificultăţi comunităţilor şi mediului”, justifică Elon Musk, pentru care „inteligeţa artificială spaţială este evident singura modalitate de a trece la scară largă pe termen lung”.

„Cu lansări la fiecare oră, transportând 200 de tone pe zbor, Starship va livra milioane de tone pe orbită şi dincolo de aceasta pe an”, asigură omul de afaceri. Anunţul nu precizează însă nici modalităţile financiare ale achiziţiei, nici calendarul de implementare.

„Lansarea unei constelaţii de un milion de sateliţi care funcţionează ca centre de date orbitale este un prim pas pentru a deveni o civilizaţie de tip II pe scara Kardashev”, adică capabilă să capteze toată energia stelei din sistemul său, adaugă Elon Musk, citând acest concept al unui astronom sovietic.