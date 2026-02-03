Emisiunile globale de obligaţiuni au ajuns la 1.000 de miliarde de dolari în timp record în acest an

Emisiunile globale de obligaţiuni au atins pragul de 1.000 de miliarde de dolari în acest an, într‑un interval record, debitorii profitând de cererea tot mai mare pentru a‑şi asigura finanţarea la costuri relativ mici, transmite Agerpres.

Pragul de 1.000 de miliarde de dolari a fost depăşit luni, 2 februarie, după o emisiune semnificativă de obligaţiuni corporative, arată datele analizate de Agerpres.

În anii precedenţi, acest prag important a fost atins mai târziu - pe 7 februarie 2024 şi pe 11 februarie anul trecut - conform informaţiilor oferite Agerpres.

Peste 40% din volumul emisiunilor din acest an constă în obligaţiuni emise de guverne, precizează Agerpres.

Urmează companiile din sectorul financiar, care deţin aproape 35% din oferta totală, inclusiv o tranzacţie de volum record, potrivit datelor prezentate de Agerpres.

Analiştii se aşteaptă ca firmele, în special cele din sectorul tehnologiei, să reprezinte o cotă tot mai mare din oferta totală de obligaţiuni, pe măsură ce vor fi publicate rezultatele trimestriale, transmite Agerpres.

Emisiuni mari de obligaţiuni au fost încheiate recent de companii importante, iar schimbarea structurală în piaţă ar urma să continue, notează Agerpres.

În ultimii patru ani, februarie şi martie au fost printre cele mai aglomerate luni pentru emisiuni de obligaţiuni în sectoarele tehnologiei, media şi telecomunicaţiilor, conform analizei Agerpres.

Emisiunea majoră de obligaţiuni survine într‑un context în care sunt estimate nevoi de finanţare de peste 3.000 de miliarde de dolari pentru centrele de date dedicate inteligenţei artificiale, arată informaţiile publicate de Agerpres.

Printre recordurile stabilite la începutul anului 2026 se numără cea mai activă lună ianuarie din istorie pentru emisiuni de obligaţiuni denominate în euro şi obligaţiuni corporative americane cu rating ridicat, precizează Agerpres.

În aceeaşi perioadă, ziua de 7 ianuarie a consemnat încasări record în Europa într‑o singură zi, imediat după sesiunile istorice ale emisiunilor americane, transmite Agerpres.

De asemenea, segmentul împrumuturilor cu efect de levier a înregistrat cea mai aglomerată săptămână din istorie în Europa, iar ianuarie a adus şapte dintre cele mai multe astfel de emisiuni în SUA, conform datelor relatate de Agerpres.