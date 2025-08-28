E.ON a emis obligaţiuni verzi de 1,1 miliarde euro, finalizând finanţarea pentru 2025

E.ON a anunţat pe 27 august că a emis cu succes două tranşe de obligaţiuni verzi în valoare totală de 1,1 miliarde euro, în cadrul ultimei sale tranzacţii publice în euro din acest an, potrivit unui comunicat al companiei.

Emisiunea a inclus obligaţiuni de 500 milioane euro, cu scadenţă în septembrie 2031 şi un cupon de 3%, respectiv obligaţiuni de 600 milioane euro, cu scadenţă în septembrie 2035 şi un cupon de 3,5%.

Compania a precizat că, prin această operaţiune, a acoperit integral necesarul de finanţare pentru 2025, stabilit la 3 miliarde euro, nivel sub pragul obişnuit de 3,5-5 miliarde euro. Aproximativ 70% din finanţarea aferentă anului viitor a fost realizată prin obligaţiuni verzi, depăşind ţinta internă de peste 50%.

Potrivit E.ON, tranzacţiile au atras o cerere ridicată, cu ordine însumând peste 2,75 miliarde euro. Fondurile vor fi utilizate pentru finanţarea sau refinanţarea proiectelor eligibile incluse în E.ON Green Bond Framework, document aliniat la taxonomia UE şi validat printr-o opinie secundară emisă de agenţia Sustainalytics.

Instituţiile financiare Barclays, BNP, ING şi SMBC au acţionat ca agenţi activi ai tranzacţiei.