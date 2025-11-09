Erdogan a anunţat continuarea procesului de normalizare a relaţiilor cu Armenia

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că procesul de normalizare a relaţiilor cu Armenia va continua „în deplină coordonare cu Azerbaidjanul”, potrivit agenţiei Haber Global.

Declaraţia a fost făcută jurnaliştilor la întoarcerea dintr-o vizită oficială la Baku, unde Erdogan a discutat cu preşedintele azer Ilham Aliyev despre evoluţiile din Karabah şi proiectele comune ale celor două ţări.

„Nu vom permite ca drepturile Azerbaidjanului să fie încălcate în timpul acestui proces. Sub conducerea fratelui meu, Ilham Aliyev, în Karabah au loc dezvoltări majore. Se construiesc drumuri şi tuneluri, se implementează proiecte agricole şi se ridică clădiri rezidenţiale. Turcia contribuie activ la acest proces”, a afirmat Erdogan.

Ankara şi Erevan au reluat în ultimii ani discuţiile pentru normalizarea relaţiilor, suspendate timp de decenii din cauza conflictului din Nagorno-Karabah şi a divergenţelor istorice legate de genocidul armean.