Eurostat: Aproape 9% dintre europeni au probleme în a-şi asigura o masă adecvată

În 2024, 8,5% din populaţia Uniunii Europene nu şi-a permis o masă care să includă carne, peşte sau echivalent vegetal cel puţin o dată la două zile, în scădere faţă de 9,5% în 2023, arată datele Eurostat.

Cele mai mari rate se înregistrează în Bulgaria (18,7%), Slovacia (17,1%) şi România (16,3%, în scădere de la 23,3% în 2023). La polul opus, Cipru şi Portugalia au cele mai mici valori, 1,2% şi respectiv 2,5%.

În rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie, 19,4% din populaţia UE nu şi-a permis o masă adecvată în 2024, faţă de 22,3% în 2023. În această categorie, cele mai ridicate procente se înregistrează în Slovacia (39,8%), Bulgaria (37,7%), Ungaria (37,3%), Grecia (34,6%) şi România (27,7%, scăzut de la 43% în 2022). Cipru şi Portugalia raportează cele mai mici valori, ambele cu 5,1%.

Accesul la o masă adecvată este monitorizat în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (SDG), iar Obiectivul 2 vizează eradicarea foametei şi a malnutriţiei până în 2030.