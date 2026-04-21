Eurostat: Preţurile combustibililor din UE au crescut puternic în martie

Preţurile combustibililor şi lubrifianţilor pentru transportul personal în Uniunea Europeană au crescut cu 12,9% în martie 2026 faţă de martie 2025, după o perioadă de scădere până în februarie, arată Eurostat.

„Până în februarie 2026, preţul combustibililor şi lubrifianţilor pentru transportul personal în UE era în general în scădere, atât pentru media UE, cât şi pentru majoritatea ţărilor UE. Cu toate acestea, a crescut semnificativ în martie 2026”, transmite Eurostat.

Aproape toate statele membre au înregistrat creşteri de preţuri faţă de martie 2025, potrivit Eurostat. Cele mai mari avansuri au fost consemnate în Germania, cu 19,8%, România, cu 19,6%, Olanda, cu 18,8%, Letonia, cu 18,5%, şi Austria, cu 17,2%.

În Ungaria şi Slovenia, preţurile au scăzut cu 2,7%, respectiv cu 5,9%, faţă de martie 2025, însă Eurostat precizează că, raportat la februarie 2026, diminuarea nu a fost la fel de pronunţată.

Motorina şi benzina s-au scumpit, la nivelul Uniunii, cu 19,8%, respectiv cu 9,4%, comparativ cu martie 2025, arată Eurostat. În ritm lunar, faţă de februarie 2026, creşterea a fost de 19,1% la motorină şi de 10,6% la benzină.

Între februarie şi martie 2026, preţurile ambelor tipuri de combustibil au crescut în toate statele membre, notează Eurostat.

La motorină, cele mai mari creşteri lunare au fost înregistrate în Cehia şi Suedia, ambele cu 27,6%, urmate de Estonia, cu 26,8%, Letonia, cu 25,4%, Belgia, cu 25,2%, şi Ţările de Jos, cu 25,1%, potrivit Eurostat.

Cele mai mici creşteri ale preţului motorinei au fost în Slovenia, cu 2,9%, Slovacia şi Ungaria, ambele cu 7%, iar toate celelalte state membre au raportat avansuri de peste 10%, mai arată Eurostat.

În cazul benzinei, scumpirile lunare au fost mai reduse decât la motorină. Eurostat indică o creştere de 15,1% în Belgia, de 15% în Suedia, de 14,8% în Austria, de 14,6% în Cehia şi de 14,2% în Estonia şi Lituania.

Cele mai mici creşteri lunare la benzină au fost consemnate în Slovenia, cu 2,4%, Slovacia, cu 3,8%, Ungaria, cu 4,7%, şi Italia, cu 4,8%, potrivit Eurostat.