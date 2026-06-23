Exchange-urile de criptomonede devin poarta de acces către acţiuni şi înlesnesc accesul la pieţele financiare pentru sute de milioane de utilizatori

Lumea finanţelor se află într-o transformare majoră. Exchange-urile de criptomonede, care iniţial erau doar platforme pentru Bitcoin şi Ethereum, devin acum poarta de acces către bursele tradiţionale din întreaga lume. Tokenizarea acţiunilor şi integrarea cu crypto pot aduce sute de milioane de oameni noi în piaţa globală de acţiuni, mai ales din ţările emergente, arată o analiză Binance Research, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Limitările exchange-urilor clasice din trecut

În trecut, pe un exchange crypto obişnuit puteai să cumperi/vinzi Bitcoin, Ethereum şi alte criptomonede, să faci trading cu leverage sau puteai ţine banii în monede stabile. Una dintre problemele mari era că nu puteai investi uşor în acţiuni reale listate pe bursa din SUA.

Dacă voiai acţiuni, trebuia să deschizi un cont separat la o bancă sau broker tradiţional, un proces care e destul de complicat, scump, mai ales dacă trăieşti în România, Africa, Asia sau America Latină. Multe ţări nici nu aveau, pe atunci, acces uşor la piaţa americană, care reprezintă aproape jumătate din toate acţiunile lumii.

Potrivit analizei, 82% din populaţia globală nu are acces la cea mai mare piaţă de acţiuni din lume. Mai mult, deşi 62% dintre americani deţin acţiuni - prin proprietate directă, fonduri mutuale sau conturi de pensie - sub 20% din populaţie participă la pieţele de capital din afara SUA.

În ciuda faptului că acţiunile americane reprezintă aproximativ jumătate din capitalizarea totală a pieţei globale de acţiuni, calculată pe baza capitalizării de piaţă complete (şi peste 60% ajustată în funcţie de free-float), investitorii străini deţin doar aproximativ 18% din piaţa americană, astfel încât cea mai mare şi mai lichidă piaţă de acţiuni din lume rămâne în mare parte neexploatată de investitorii globali, lăsând o mare rezervă de capital global subexpusă acţiunilor americane.

Când Compania Olandeză a Indiilor de Est a emis primele acţiuni tranzacţionabile public din lume în 1602, în jurul lor a apărut Bursa de Valori din Amsterdam - şi odată cu ea, a luat naştere piaţa bursieră modernă. Aproximativ 370 de ani mai târziu, lansarea Nasdaq în 1971, ca prima bursă electronică din lume, a înlocuit sala de tranzacţionare cu un ecran de computer, comprimând costurile şi lărgind accesul. Astăzi, un al treilea punct de inflexiune este în curs de desfăşurare: acţiunile sunt tokenizate şi tranzacţionate pe blockchain-uri publice, migrând din registre centralizate către o infrastructură deschisă, descentralizată - funcţionând continuu în diferite fusuri orare şi fără restricţii geografice.

Ce se schimbă?

Recent, Binance a început să aducă acţiuni reale direct în aplicaţie. Cel mai important avantaj este că poţi cumpăra fracţiuni de acţiuni, adică nu mai trebuie să cumperi o acţiune întreagă care costă sute sau mii de dolari. De exemplu, poţi investi echivalentul a câţiva dolari în acţiuni Nvidia sau în orice altă companie mare listată pe bursă.

Totul se întâmplă într-un singur cont: ai crypto, acţiuni şi stablecoins (cum ar fi USDT sau USDC) la un loc. Poţi transfera bani rapid, fără să mai converteşti prin bancă de fiecare dată, iar tranzacţiile funcţionează non-stop, 24/7.

Datele arată că 93% dintre utilizatorii care au început să cumpere acţiuni pe Binance vin din ţări emergente. Aceştia reuşesc acum să-şi diversifice portofoliul mult mai uşor, combinând crypto cu acţiuni, totul într-un singur loc.

Exchange-urile crypto devin un Superapp financiar - ce vei putea face în viitor?

Binance vrea să devină un super-app al finanţelor, adică un loc unde poţi gestiona tot: crypto, acţiuni, economii şi investiţii. Exact ca un WeChat al finanţelor.

Analiza arată că, în următorii ani, Binance se aşteaptă la:

· Acces şi mai mare la acţiuni tokenizate (acţiuni reale puse pe blockchain).

· Posibilitatea să faci stake (blochezi) acţiunile tokenizate şi să primeşti beneficii extra pe platformă, cum ar fi un yield, precum o dobândă la banii depuşi la bancă.

· Tranzacţii şi mai ieftine şi rapide între crypto, acţiuni şi bani tradiţionali.

· Milioane de oameni din ţări emergente să devină investitori la bursă pentru prima oară.

Până în 2031, platformele crypto ar putea aduce aproximativ 2 trilioane de dolari în capital nou în pieţele tradiţionale şi aproape 300 de milioane de noi investitori, majoritatea din ţări în curs de dezvoltare, estimează analiza.

Pe scurt, stablecoin-urile devin combustibilul care permite acces non-stop la acţiuni, iar exchange-urile ca Binance transformă un sistem financiar închis şi restrictiv într-unul deschis, global şi mult mai incluziv.

Concluzii

Lumea financiară se uneşte, iar exchange-urile crypto nu mai sunt doar pentru „crypto guys”. Ele devin poarta de acces către bursele tradiţionale pentru sute de milioane de oameni care până acum erau excluşi. Este o revoluţie similară cu trecerea de la bursele fizice la cele electronice în anii '70