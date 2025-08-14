EY: Retailul global are nevoie de modele de afaceri adaptate pentru a susţine creşterea

Retailul global trebuie să îşi adapteze modelele de afaceri pentru a prospera în actualul context economic dificil, potrivit unui studiu realizat de EY şi World Retail Congress (WRC), publicat în urma evenimentului desfăşurat la Londra între 12 şi 14 mai 2025. Raportul arată că, deşi sectorul a trecut cu succes peste provocări majore din ultimele decenii, creşterea viitoare depinde de diversificarea surselor de venit şi de integrarea noilor tehnologii.

Studiul identifică şase direcţii cheie pentru accelerarea creşterii: valorificarea activelor existente pentru servicii B2B, remodelarea spaţiilor fizice şi digitale, restructurări şi achiziţii strategice, adoptarea tehnologiei (în special a inteligenţei artificiale), investiţii în domenii complet noi şi parteneriate pentru dezvoltarea de modele operaţionale alternative.

„Schimbarea aduce şi oportunităţi, iar comercianţii trebuie să dea dovadă de curaj”, a declarat Malin Andree, lider EY Global, EMEIA and Nordics Retail. Ian McGarrigle, preşedintele WRC, a subliniat că modelele noi - precum servicii de revânzare, închiriere, reparaţii, abonamente sau servicii de sănătate - au potenţial ridicat, dar necesită timp şi investiţii pentru a deveni surse majore de venit.

Raportul se bazează pe sondaje şi analize realizate la nivel global, incluzând perspectivele a peste 1.200 de directori generali şi date din surse precum Coresight Research, Oxford Economics şi Euromonitor.