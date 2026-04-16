FIFA confirmă participarea Iranului la Cupa Mondială 2026, în SUA, în pofida tensiunilor geopolitice

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că Iranul va participa „cu siguranţă” la Cupa Mondială din 2026, în ciuda incertitudinilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu şi a preocupărilor privind securitatea delegaţiei iraniene în Statele Unite, una dintre ţările gazdă ale turneului, potrivit Reuters. Afirmaţia oficialului vine într-un moment în care participarea echipei naţionale iraniene la competiţie fusese pusă sub semnul întrebării pe fondul tensiunilor militare dintre Teheran, Washington şi aliaţii regionali ai acestora, dar şi al dificultăţilor logistice şi diplomatice asociate organizării turneului. Potrivit lui Infantino, fotbalul trebuie să rămână separat de disputele politice şi să funcţioneze ca un instrument de dialog între naţiuni. „Iranul va veni, asta e sigur. Ei reprezintă poporul lor, s-au calificat, iar jucătorii vor să joace”, a declarat şeful FIFA în cadrul unei conferinţe economice organizate la Washington, potrivit presei internaţionale.

• Presiuni geopolitice înaintea turneului

Declaraţiile vin într-un context internaţional extrem de tensionat, cu mai puţin de două luni înaintea debutului Cupei Mondiale, programat pentru 11 iunie 2026. Participarea Iranului la turneul final a fost pusă sub semnul întrebării după escaladarea conflictului regional din Orientul Mijlociu, care a determinat autorităţile iraniene să ia în calcul inclusiv boicotarea competiţiei. Teheranul solicitase recent FIFA relocarea meciurilor sale din Statele Unite în Mexic, invocând motive de securitate, însă forul mondial a refuzat cererea. Mai mult, administraţia americană şi-a exprimat anterior rezerve privind posibilitatea desfăşurării în siguranţă a meciurilor cu participare iraniană pe teritoriul SUA, în contextul climatului politic tensionat.

• Meciurile Iranului, programate integral în SUA

Conform programului oficial al competiţiei, selecţionata Iranului va disputa toate meciurile din faza grupelor pe teritoriul Statelor Unite. Iranul face parte din Grupa G şi urmează să întâlnească: Noua Zeelandă, Belgia, Egipt. Potrivit programului competiţiei publicat de FIFA, meciurile grupei sunt programate în oraşe americane precum Los Angeles şi Seattle, iar baza de pregătire a iranienilor ar urma să fie stabilită în Tucson, Arizona.

• FIFA insistă asupra neutralităţii sportului

În declaraţia sa, Infantino a reiterat poziţia tradiţională a FIFA privind separarea sportului de disputele politice internaţionale: „Sportul trebuie să fie în afara politicii. Nu trăim pe Lună, trăim pe planeta Pământ. Dar dacă nimeni altcineva nu construieşte punţi între oameni, atunci noi trebuie să facem această muncă”. Mesajul survine într-un climat în care marile competiţii sportive sunt din ce în ce mai des afectate de considerente geopolitice, iar organismele internaţionale sunt nevoite să gestioneze presiuni diplomatice şi de securitate fără precedent.

• Cea mai mare Cupă Mondială din istorie

Turneul final din 2026 va reprezenta cea mai amplă ediţie din istoria competiţiei, urmând să reunească 48 de echipe naţionale, faţă de 32 la ediţiile precedente. Competiţia se va desfăşura între 11 iunie şi 19 iulie 2026, în 16 oraşe din America de Nord, iar FIFA estimează că aceasta va deveni cea mai profitabilă şi mai urmărită Cupă Mondială organizată vreodată. Infantino a subliniat că succesul competiţiei va depinde în primul rând de securitatea desfăşurării acesteia. „Turneul va fi un succes dacă va fi sigur, fără incidente şi dacă vom avea meciuri de calitate, cu un fotbal captivant”, a declarat acesta.

• O decizie cu impact simbolic major

Menţinerea Iranului în competiţie reprezintă şi o decizie simbolică importantă pentru FIFA, întrucât excluderea unei echipe deja calificate din motive geopolitice ar fi putut crea un precedent sensibil pentru viitoarele turnee internaţionale. De asemenea, decizia vine într-un moment în care FIFA încearcă să îşi consolideze imaginea de instituţie neutră, capabilă să administreze competiţii globale într-un climat internaţional tot mai fragmentat. Participarea Iranului la Cupa Mondială 2026 ar putea deveni astfel unul dintre cele mai urmărite şi discutate subiecte ale turneului, nu doar din perspectivă sportivă, ci şi diplomatică.