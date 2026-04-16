Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

FIFA confirmă participarea Iranului la Cupa Mondială 2026, în SUA, în pofida tensiunilor geopolitice

Octavian Dan
Ziarul BURSA #Sport / 17 aprilie

English Version

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că Iranul va participa „cu siguranţă” la Cupa Mondială din 2026, în ciuda incertitudinilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu şi a preocupărilor privind securitatea delegaţiei iraniene în Statele Unite, una dintre ţările gazdă ale turneului, potrivit Reuters. Afirmaţia oficialului vine într-un moment în care participarea echipei naţionale iraniene la competiţie fusese pusă sub semnul întrebării pe fondul tensiunilor militare dintre Teheran, Washington şi aliaţii regionali ai acestora, dar şi al dificultăţilor logistice şi diplomatice asociate organizării turneului. Potrivit lui Infantino, fotbalul trebuie să rămână separat de disputele politice şi să funcţioneze ca un instrument de dialog între naţiuni. „Iranul va veni, asta e sigur. Ei reprezintă poporul lor, s-au calificat, iar jucătorii vor să joace”, a declarat şeful FIFA în cadrul unei conferinţe economice organizate la Washington, potrivit presei internaţionale.

Presiuni geopolitice înaintea turneului

Declaraţiile vin într-un context internaţional extrem de tensionat, cu mai puţin de două luni înaintea debutului Cupei Mondiale, programat pentru 11 iunie 2026. Participarea Iranului la turneul final a fost pusă sub semnul întrebării după escaladarea conflictului regional din Orientul Mijlociu, care a determinat autorităţile iraniene să ia în calcul inclusiv boicotarea competiţiei. Teheranul solicitase recent FIFA relocarea meciurilor sale din Statele Unite în Mexic, invocând motive de securitate, însă forul mondial a refuzat cererea. Mai mult, administraţia americană şi-a exprimat anterior rezerve privind posibilitatea desfăşurării în siguranţă a meciurilor cu participare iraniană pe teritoriul SUA, în contextul climatului politic tensionat.

Meciurile Iranului, programate integral în SUA

Conform programului oficial al competiţiei, selecţionata Iranului va disputa toate meciurile din faza grupelor pe teritoriul Statelor Unite. Iranul face parte din Grupa G şi urmează să întâlnească: Noua Zeelandă, Belgia, Egipt. Potrivit programului competiţiei publicat de FIFA, meciurile grupei sunt programate în oraşe americane precum Los Angeles şi Seattle, iar baza de pregătire a iranienilor ar urma să fie stabilită în Tucson, Arizona.

FIFA insistă asupra neutralităţii sportului

În declaraţia sa, Infantino a reiterat poziţia tradiţională a FIFA privind separarea sportului de disputele politice internaţionale: „Sportul trebuie să fie în afara politicii. Nu trăim pe Lună, trăim pe planeta Pământ. Dar dacă nimeni altcineva nu construieşte punţi între oameni, atunci noi trebuie să facem această muncă”. Mesajul survine într-un climat în care marile competiţii sportive sunt din ce în ce mai des afectate de considerente geopolitice, iar organismele internaţionale sunt nevoite să gestioneze presiuni diplomatice şi de securitate fără precedent.

Cea mai mare Cupă Mondială din istorie

Turneul final din 2026 va reprezenta cea mai amplă ediţie din istoria competiţiei, urmând să reunească 48 de echipe naţionale, faţă de 32 la ediţiile precedente. Competiţia se va desfăşura între 11 iunie şi 19 iulie 2026, în 16 oraşe din America de Nord, iar FIFA estimează că aceasta va deveni cea mai profitabilă şi mai urmărită Cupă Mondială organizată vreodată. Infantino a subliniat că succesul competiţiei va depinde în primul rând de securitatea desfăşurării acesteia. „Turneul va fi un succes dacă va fi sigur, fără incidente şi dacă vom avea meciuri de calitate, cu un fotbal captivant”, a declarat acesta.

O decizie cu impact simbolic major

Menţinerea Iranului în competiţie reprezintă şi o decizie simbolică importantă pentru FIFA, întrucât excluderea unei echipe deja calificate din motive geopolitice ar fi putut crea un precedent sensibil pentru viitoarele turnee internaţionale. De asemenea, decizia vine într-un moment în care FIFA încearcă să îşi consolideze imaginea de instituţie neutră, capabilă să administreze competiţii globale într-un climat internaţional tot mai fragmentat. Participarea Iranului la Cupa Mondială 2026 ar putea deveni astfel unul dintre cele mai urmărite şi discutate subiecte ale turneului, nu doar din perspectivă sportivă, ci şi diplomatică.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

17 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 17 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

17 aprilie
Ediţia din 17.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

