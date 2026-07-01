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FITS 2026: Peste 100.000 de spectatori pe zi şi 5.000 de artişti din 83 de ţări

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 1 iulie

Sursa foto: sibfest.ro

Sursa foto: sibfest.ro

English Version

Cea de-a 33-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS) s-a încheiat după zece zile în care oraşul a devenit unul dintre cele mai importante centre culturale ale lumii. Organizatorii anunţă o participare impresionantă atât la evenimentele desfăşurate în Sibiu şi împrejurimi, cât şi în mediul online. Pe parcursul celor zece zile de festival, spectacolele, conferinţele şi evenimentele organizate la Sibiu au atras, în medie, peste 100.000 de participanţi zilnic. Interesul a fost ridicat şi în mediul digital, unde publicul din peste 120 de ţări a urmărit transmisiunile şi conţinutul publicat pe canalele oficiale ale festivalului. Site-ul oficial al FITS a înregistrat peste 100.000 de vizitatori în luna iunie, iar aplicaţia mobilă a fost accesată de peste 15.000 de utilizatori.

Peste cinci milioane de vizualizări în mediul online

Prezenţa festivalului pe reţelele sociale a continuat să crească. Peste 200.000 de utilizatori au urmărit mesajele şi materialele video publicate pe Instagram, în timp ce postările de pe Facebook au ajuns la peste 450.000 de români. În total, comunicarea digitală a FITS a însumat peste cinci milioane de vizualizări pe toate platformele, din partea utilizatorilor din peste 100 de ţări. Cele mai numeroase audienţe au provenit din România, Singapore, Statele Unite, Germania, Marea Britanie, Austria, Franţa, Spania, Italia şi Japonia.

Ediţia din 2026 a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu s-a desfăşurat între 19 şi 28 iunie, reunind 848 de evenimente şi peste 5.000 de artişti din 83 de ţări. Tema acestei ediţii a fost „SUFLET”, un mesaj prin care organizatorii au dorit să sublinieze că, dincolo de progresul tehnologic, esenţa artei rămâne legătura profundă dintre artist şi spectator.

Organizatorii au anunţat că cea de-a 34-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu va avea loc în perioada 18-27 iunie 2027, când unul dintre cele mai importante festivaluri de artele spectacolului din lume va reveni cu o nouă serie de spectacole şi invitaţi internaţionali.

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