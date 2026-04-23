Florin Barbu şi-a anunţat demisia din funcţia de ministru al Agriculturii

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunţat că şi-a înaintat demisia din funcţie, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, precizând că va asigura în continuare conducerea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la finalizarea procedurilor legale de încetare a mandatului.

Acesta a anunţat că, în perioada următoare, va organiza o conferinţă de presă la sediul ministerului, în cadrul căreia va prezenta rezultatele obţinute în timpul mandatului său, conform postării sursă. Potrivit declaraţiei de pe Facebook, bilanţul va include realizările din ultimii doi ani şi zece luni, obţinute „împreună cu fermierii, procesatorii şi cu ajutorul colegilor din minister”.