FMI avertizează că războiul din Orientul Mijlociu va adânci diviziunile economice în America Latină şi Caraibe

Războiul din Orientul Mijlociu riscă să amplifice decalajele economice dintre statele din America Latină şi Caraibe, oferind avantaje temporare exportatorilor de petrol, dar afectând economiile dependente de turism sau de importurile de energie, avertizează Fondul Monetar Internaţional (FMI), citat de Reuters.

Avertismentul apare într-o analiză publicată pe blogul instituţiei, ulterior actualizării raportului „World Economic Outlook”. FMI estimează că economia regiunii va avansa cu aproximativ 2,3% în 2026, faţă de 2,4% în 2025, urmând să accelereze la 2,7% în 2027.

Potrivit instituţiei financiare internaţionale, regiunea a intrat în 2026 într-un context relativ stabil, caracterizat printr-o inflaţie apropiată de ţintele băncilor centrale şi ritmuri de creştere în linie cu tendinţele istorice. Totuşi, conflictul din Orientul Mijlociu reprezintă un nou şoc extern, care generează volatilitate pe pieţele financiare, înăspreşte condiţiile de finanţare şi amplifică fluctuaţiile preţurilor materiilor prime.

Cotaţiile petrolului au înregistrat o scădere accentuată vineri, după ce Iranul a anunţat reluarea tranzitului comercial prin Strâmtoarea Ormuz în contextul unui armistiţiu. Cu toate acestea, preţurile Brent şi WTI rămân cu aproximativ 45% peste nivelurile de la începutul anului 2026.

FMI subliniază că statele producătoare de petrol sunt principalele beneficiare, pe termen scurt, ale creşterii preţurilor energiei. Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Guyana, Trinidad şi Tobago şi Venezuela au înregistrat venituri mai mari din exporturi, ceea ce a susţinut finanţele publice şi poziţiile externe.

Cu toate acestea, instituţia avertizează că şi în aceste economii populaţia va resimţi efectele majorării preţurilor la combustibili şi alimente.

Cele mai vulnerabile rămân statele din Caraibe, puternic dependente de turism, care combină niveluri ridicate ale datoriei cu costuri energetice mari, fiind expuse riscului unor noi creşteri ale preţului petrolului.

În acelaşi timp, ţările din America Centrală sunt afectate de scumpirea energiei, deşi unele pot atenua parţial impactul prin extinderea utilizării surselor regenerabile.

FMI estimează că inflaţia regională va urca la circa 6,6% în acest an, de la 6,5% în 2025, urmând să încetinească la 4,2% până în 2027.

Instituţia recomandă guvernelor şi băncilor centrale să menţină disciplina câştigată după criza inflaţionistă post-pandemie şi avertizează împotriva aplicării unor subvenţii generalizate pentru combustibili sau alimente, pledând pentru măsuri ţintite, destinate exclusiv gospodăriilor şi companiilor vulnerabile.