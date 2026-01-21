Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

FMI avertizează: Inteligenţa artificială loveşte piaţa muncii ”ca un tsunami”

T.B.
Internaţional / 21 ianuarie, 07:21

FMI avertizează: Inteligenţa artificială loveşte piaţa muncii ”ca un tsunami”

Inteligenţa artificială devine un factor disruptiv major pentru piaţa muncii globale, iar anxietatea legată de pierderea locurilor de muncă va creşte accelerat în 2026, au avertizat FMI, lideri internaţionali şi directori de companii la Forumul Economic Mondial de la Davos, relatează CNBC.

Potrivit CNBC, discuţiile de la Davos au evidenţiat tensiunile tot mai mari dintre potenţialul economic al AI şi impactul său social.

Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a declarat într-un interviu acordat CNBC că inteligenţa artificială este „un factor major pentru creşterea economică”.

Conform CNBC, Georgieva estimează că AI ar putea contribui la creşterea PIB-ului global cu până la 0,8% anual în următorii ani.

„Vedem un potenţial de creştere de până la 0,8%, dar loveşte piaţa muncii ca un tsunami”, a spus Georgieva, citată de CNBC.

Ea a avertizat că majoritatea ţărilor şi companiilor nu sunt pregătite pentru amploarea schimbărilor generate de AI, potrivit CNBC.

Kristalina Georgieva a subliniat că marile economii trebuie să accelereze programele de formare profesională pentru a crea competenţele necesare într-o piaţă a muncii deja transformată de AI, relatează CNBC.

CNBC notează că lipsa pregătirii riscă să adâncească inegalităţile şi să alimenteze nemulţumirea socială.

Datele firmei de consultanţă Challenger, Gray & Christmas arată că în 2025 aproape 55.000 de concedieri în SUA au fost asociate implementării AI, scrie CNBC.

Potrivit CNBC, companii precum Amazon, Salesforce, Accenture şi Lufthansa au invocat automatizarea în procesele de restructurare internă.

În paralel, temerile angajaţilor privind pierderea locului de muncă din cauza AI au crescut de la 28% în 2024 la 40% în 2026, relatează CNBC.

Aceste date provin dintr-un sondaj Mercer realizat pe un eşantion de 12.000 de respondenţi, potrivit CNBC.

Mercer avertizează că 62% dintre angajaţi consideră că liderii subestimează impactul emoţional al inteligenţei artificiale, notează CNBC.

În acelaşi timp, CNBC menţionează că Deutsche Bank anticipează o creştere a litigiilor legate de confidenţialitate, drepturi de autor şi utilizarea chatboturilor.

Banca germană avertizează că aceste tehnologii pot afecta utilizatorii vulnerabili şi pot genera riscuri juridice semnificative, potrivit CNBC.

Un studiu realizat de Universitatea Stanford confirmă efecte inegale ale AI asupra angajărilor, relatează CNBC.

Conform CNBC, rolurile entry-level expuse automatizării au înregistrat un declin de 16% al angajărilor.

În schimb, poziţiile destinate angajaţilor cu experienţă au rămas relativ stabile, notează CNBC.

Liderii din industrie susţin însă că impactul real al AI este adesea exagerat, potrivit CNBC.

Sander van't Noordende, CEO-ul Randstad, a declarat pentru CNBC că multe concedieri atribuite AI reflectă, de fapt, incertitudini economice mai largi.

„Este prea devreme să legăm direct aceste restructurări de AI”, a spus van't Noordende, citat de CNBC.

Totuşi, CNBC subliniază că presiunea investitorilor asupra companiilor este în creştere.

Potrivit Mercer, 97% dintre investitori penalizează companiile care nu îşi instruiesc angajaţii în domeniul AI, relatează CNBC.

CNBC mai arată că aproximativ trei sferturi dintre investitori sunt mai dispuşi să finanţeze firmele care implementează programe solide de formare tehnologică.

Ravin Jesuthasan, expert în viitorul muncii, a declarat pentru CNBC că paradigma investiţiilor s-a schimbat fundamental.

„Investitorii vor să vadă cum combină companiile oamenii şi AI şi vor investi sau dezinvesti activ în funcţie de aceste strategii”, a afirmat el, potrivit CNBC.

În timp ce inteligenţa artificială accelerează creşterea economică şi productivitatea, presiunea asupra pieţei muncii, a corporaţiilor şi a guvernelor se intensifică, relatează CNBC.

CNBC concluzionează că anul 2026 se conturează drept un moment critic pentru adaptare şi regândirea strategiilor de lucru la nivel global.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 21 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 ianuarie
Ediţia din 21.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0929
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3442
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4978
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8542
Gram de aur (XAU)Gram de aur660.2411

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb