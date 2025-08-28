FMI vine la Bucureşti pentru consultările anuale privind economia ţării noastre

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a anunţat că o echipă condusă de Joong Shik Kang va efectua o vizită la Bucureşti în perioada 3-12 septembrie 2025, pentru consultările anuale de tip Articol IV privind economia ţării noastre, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Pe durata misiunii, delegaţia FMI va analiza evoluţiile economice şi politicile publice, având întâlniri cu reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României, altor agenţii guvernamentale, dar şi cu mediul privat şi organizaţii neguvernamentale. La finalul vizitei, este programată o conferinţă de presă.

Consultările de tip Articol IV au loc periodic în toate statele membre ale FMI şi reprezintă principalul instrument prin care Fondul monitorizează situaţia economică şi recomandă politici pentru asigurarea stabilităţii macroeconomice.