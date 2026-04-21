Forţele de Apărare ale Israelului acuză Hezbollah de încălcarea armistiţiului

Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunţat că gruparea Hezbollah a lansat mai multe rachete către militari israelieni care operau la sud de linia frontală de apărare, în zona Rab Thalathin din sudul Libanului, potrivit unei postări publicate pe platforma X de contul oficial al instituţiei.

Armata israeliană a precizat că, în replică, a lovit lansatorul de pe care au fost efectuate tirurile, potrivit aceleiaşi postări.

Totodată, Forţele de Apărare ale Israelului au precizat că sirenele activate în zonele Kfar Yuval şi Ma'ayan Baruch nu au fost declanşate de o identificare eronată, ci cel mai probabil de interceptarea unei drone lansate din Liban înainte ca aceasta să pătrundă pe teritoriul Israelului, potrivit aceleiaşi surse.

Forţele de Apărare ale Israelului au calificat aceste lansări drept o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului, conform mesajului publicat pe platforma X.