Fostul şef al serviciilor secrete braziliene a fost arestat de poliţia de imigrare din SUA

S.B.
Internaţional / 14 aprilie, 15:03

Fostul şef al serviciilor secrete braziliene a fost arestat de poliţia de imigrare din SUA

Fostul şef al serviciilor de informaţii braziliene, Alexandre Ramagem, a fost reţinut de poliţia de imigrare (ICE) din Statele Unite, a anunţat luni agenţia pe site-ul său web, informează news.ro.

Alexandre Ramagem a fugit din Brazilia în septembrie, după ce a fost condamnat la peste 16 ani de închisoare pentru că a încercat să pună la cale o lovitură de stat împreună cu fostul preşedinte Jair Bolsonaro, cu scopul de a-l împiedica să ajungă la putere pe actualul şef al statului, Luiz Inacio Lula da Silva, ales în 2022.

Avocaţii lui Alexandre Ramagem nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Fostul şef al serviciilor de informaţii braziliene îşi susţine de multă vreme nevinovăţia.

Paulo Figueiredo, un aliat al lui Bolsonaro care locuieşte în Statele Unite, a declarat pe X că Alexandre Ramagem a fost arestat pentru o încălcare minoră a codului rutier.

Reuters nu a putut verifica motivul arestării sale, nici dacă aceasta are legătură cu o cerere de extrădare formulată de Brazilia.

În calitate de şef al serviciilor de informaţii braziliene în timpul administraţiei Bolsonaro, începând din 2019, Alexandre Ramagem a fost acuzat că a anchetat oponenţii fostului preşedinte şi că a furnizat informaţii pentru a-l ajuta să discrediteze sistemul electoral brazilian.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Curs valutar BNR

14 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0920
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3196
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5336
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8512
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.4576

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

