Fostul şef al serviciilor secrete braziliene a fost arestat de poliţia de imigrare din SUA

Fostul şef al serviciilor de informaţii braziliene, Alexandre Ramagem, a fost reţinut de poliţia de imigrare (ICE) din Statele Unite, a anunţat luni agenţia pe site-ul său web, informează news.ro.

Alexandre Ramagem a fugit din Brazilia în septembrie, după ce a fost condamnat la peste 16 ani de închisoare pentru că a încercat să pună la cale o lovitură de stat împreună cu fostul preşedinte Jair Bolsonaro, cu scopul de a-l împiedica să ajungă la putere pe actualul şef al statului, Luiz Inacio Lula da Silva, ales în 2022.

Avocaţii lui Alexandre Ramagem nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Fostul şef al serviciilor de informaţii braziliene îşi susţine de multă vreme nevinovăţia.

Paulo Figueiredo, un aliat al lui Bolsonaro care locuieşte în Statele Unite, a declarat pe X că Alexandre Ramagem a fost arestat pentru o încălcare minoră a codului rutier.

Reuters nu a putut verifica motivul arestării sale, nici dacă aceasta are legătură cu o cerere de extrădare formulată de Brazilia.

În calitate de şef al serviciilor de informaţii braziliene în timpul administraţiei Bolsonaro, începând din 2019, Alexandre Ramagem a fost acuzat că a anchetat oponenţii fostului preşedinte şi că a furnizat informaţii pentru a-l ajuta să discrediteze sistemul electoral brazilian.