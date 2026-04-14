Fox News: JD Vance spune că SUA vor colabora cu succesorul lui Orban

JD Vance s-a declarat luni „întristat” de înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria, dar a spus că Statele Unite sunt pregătite să colaboreze cu succesorul său, conservatorul Peter Magyar, a declarat vicepreşedintele american la Fox News.

„Mă întristează faptul că a pierdut (...) dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu viitorul prim-ministru maghiar”, a afirmat JD Vance, potrivit Fox News.

Vicepreşedintele american a susţinut că administraţia de la Washington ştia că există şanse mari ca Viktor Orban să piardă scrutinul, relatează Fox News, deşi el s-a deplasat recent la Budapesta ca să îi ofere sprijinul Statelor Unite în campanie.

Întrebat dacă a meritat această deplasare în sprijinul singurului lider european care îl susţine pe Vladimir Putin, Vance a răspuns că Orban este un om deosebit, care a făcut o treabă foarte bună, iar moştenirea lăsată după 16 ani la putere este „transformatoare”, potrivit Fox News.

„Dar unul dintre motivele pentru care am decis să facem asta (deplasarea pentru susţinerea lui în campanie - n.r.) nu este faptul că nu ştim să interpretăm sondajele. Ştiam cu siguranţă că existau şanse foarte mari ca Viktor să piardă acele alegeri. Am făcut-o pentru că el este unul dintre puţinii lideri europeni pe care i-am văzut dispuşi să se opună birocraţiei de la Bruxelles, care a fost foarte, foarte dăunătoare pentru Statele Unite”, a spus JD Vance pentru Fox News.

Vicepreşedintele american a continuat atacul la adresa Europei şi a afirmat, conform Fox News, că atunci când un „un birocrat european care se ia de o companie americană, uneori singurul vot împotrivă, singurul vot pentru a proteja interesul american, a fost cel al lui Viktor Orban”.

„Nu am mers acolo pentru că ne aşteptam ca Viktor să câştige alegerile fără probleme. Am mers pentru că era corect să susţinem o persoană care ne-a fost alături de foarte mult timp”, a declarat Vance. „Aşadar, nu a fost vorba despre Rusia şi, în esenţă, nu a fost vorba despre Europa. A fost vorba despre Statele Unite şi despre faptul că el a fost un partener bun atât pentru mine şi pentru preşedinte personal, cât şi pentru Statele Unite”, a adăugat el, relatează Fox News. „Nu a fost deloc o călătorie rea, pentru că merită să fii alături de oameni, chiar dacă nu câştigi fiecare cursă”, a mai spus vicepreşedintele SUA.