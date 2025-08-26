FPSC: Trebuie găsiţi bani pentru investiţii şi predictibilitate pentru sectorul construcţiilor

Sectorul construcţiilor are nevoie urgentă de finanţări şi investiţii pentru a continua lucrările, chiar şi într-un ritm mai lent, dar în niciun caz să nu se oprească, a declarat preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), Cristian Erbaşu.

'Trebuie găsite finanţări. Trebuie găsiţi bani pentru investiţii pentru ca cele mai multe dintre ele să continue, chiar dacă continuă într-un ritm mai lent, dar în niciun caz să nu se oprească. Poate câteva lucrări, 10%-15%-20% vor putea aştepta câţiva ani, dar marea lor majoritate nu', a precizat preşedintele FPSC, într-o conferinţă de presă.

Federaţia patronală a tras un semnal de alarmă cu privire la recentele măsuri fiscale şi bugetare anunţate de Guvern, atrăgând atenţia că există riscul ca aplicarea lor să ducă la reducerea drastică a activităţii din construcţii, cu efecte directe asupra întregii economii.

Potrivit FPSC, probabilitatea unei recesiuni economice va deveni o certitudine dacă sectorul nu va fi tratat cu atenţie.

Cristian Erbaşu a cerut, în numele constructorilor, predictibilitatea finalizării proiectelor de infrastructură aflate în derulare şi pe care Guvernul le-ar putea opri de la finanţarea publică.

'În al doilea rând, trebuie să existe o predictibilitate clară asupra finalizării acestor proiecte, nu că le vom sista şi nu vom şti când le vom relua. Scăderea drastică a producţiei contează foarte mult, iar în condiţiile în care construcţiile reprezintă 8% din PIB este foarte uşor să intri în recesiune din cauza lipsei finanţării pentru investiţii şi pentru acest domeniu', a explicat Erbaşu.

El a precizat că patronatele din construcţii au avut doar un 'dialog minimal' cu autorităţile, în care s-au transmis nişte informaţii şi nu s-a ajuns în situaţia de a se găsi soluţii concrete.

'Chiar dacă am avut pandemie, criza energetică şi război, în momentul de faţă, din păcate, domeniul construcţiilor este într-o perioadă critică şi nu de o lună sau două. Această perioadă a început cam de un an şi jumătate şi s-a accentuat odată cu trecerea timpului. Ştim bine că foarte multe servicii, impuse prin contract companiilor de construcţii, sunt întârziate din cauza birocraţiei, care ne duce la un termen de facturare extrem de lung, undeva între 90 şi 100-180 de zile la momentul punerii în operă. E o birocraţie diabolică cu care ne luptăm în România, cu care cred că nimeni din Europa nu se luptă şi ulterior, după ce facturăm, încasăm la termene foarte lungi', a menţionat preşedintele patronatului din construcţii.

Acesta susţine că ultima ordonanţă a guvernului privind măsurile pentru reducerea deficitului bugetar afectează drastic contractele în sectorul construcţiilor.

'Prin această ordonanţă nu mai avem nicio siguranţă asupra derulării contractelor. Dacă noi am fi fost într-o situaţie similară, este evident că ar fi urmat penalităţi, rezilieri, certificate negative, am fi fost puşi pe 'lista neagră' şi nu n-am mai fi putut continua activitatea în piaţă', admite Erbaşu.

Conform acestuia, companiile mici şi medii 'au fost lovite extrem de dur'. 'Aceste companii sunt în pragul falimentului dacă nu au intrat deja în insolvenţă. Multe dintre ele nu au nicio perspectivă. Faptul că le-au fost sistate, oprite finanţările şi chiar derularea contractului este incertă în perioada următoare, automat vor fi influenţate şi singurele lucrări care le-au mai rămas în derulare. Aceste firme au restanţe şi la stat, au restanţe la bănci, au restanţe la furnizori, ele sunt la marginea prăpastiei, practic nu mai au cum să se redreseze, nu au nicio perspectivă pe termen mediu sau lung', a arătat Cristian Erbaşu.

El a precizat că a propus mai multe întâlniri cu autorităţile guvernamentale şi locale, cu finanţatorii, cu băncile pentru găsirea soluţiilor de finanţare a cât mai multor proiecte.

Erbaşu a avertizat că muncitorii calificaţi din construcţii vor pleca, din nou, din ţară pentru salarii foarte atractive oferite de companiile din Occident şi că aceştia vor fi greu de înlocuit cu forţa de muncă din Asia.

Preşedintele FPSC a menţionat că în sectorul construcţiilor munceau în 2018 circa 360.000 de persoane. Ulterior, s-a ajuns la circa 480.000 spre 500.000 de muncitori în 2024 fără a se lua în calcul forţa de muncă din domeniile sunt strâns legate de construcţii.

El a estimat că vor fi disponibilizări de 25% în companiile care vor intra în insolvenţă sau în faliment, acestea reprezentând între 30% şi 40% ca număr din sectorul construcţiilor.