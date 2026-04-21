France24: Marea Britanie accelerează planurile pentru energia curată

Guvernul britanic va prezenta un plan de accelerare a eforturilor în domeniul energiei curate, pe fondul scumpirii puternice a petrolului şi gazelor după conflictul dintre SUA şi Iran, relatează France24.

Ministrul Energiei, Ed Miliband, va detalia mai târziu, în cursul zilei de marţi, măsurile propuse, care includ „promovarea planurilor de extindere masivă a surselor regenerabile de energie” pe terenurile deţinute de stat, potrivit France24.

Conform France 24, instalarea de panouri solare şi turbine eoliene pe terenuri industriale şi feroviare ar putea asigura electricitate pentru aproximativ cinci milioane de locuinţe, a transmis guvernul laburist într-un comunicat.

Executivul de la Londra propune şi „accelerarea producţiei de energie curată, produsă intern” printr-o revizuire suplimentară a proceselor de planificare, a accesului la terenuri şi a conectării la reţea, arată France24.

Luni, Statele Unite şi Iranul au avertizat că sunt pregătite pentru război, în timp ce se apropia termenul armistiţiului şi persistau incertitudinile privind negocierile pe care Donald Trump spusese că vrea să le reia în Pakistan, relatează France24.