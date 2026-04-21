France24: SUA organizează joi noi discuţii între Israel şi Liban

Statele Unite organizează noi discuţii între Israel şi Liban, pentru a încerca să încurajeze ajungerea la un acord după intrarea în vigoare a armistiţiului fragil negociat de Washington, relatează France24.

„Vom continua să facilităm discuţiile directe, purtate cu bună-credinţă, între cele două guverne”, a declarat, pentru France24, un oficial al Departamentului de Stat american, sub protecţia anonimatului.

Luni, Statele Unite şi Iranul au avertizat că sunt pregătite pentru război, pe măsură ce timpul armistiţiului se scurgea, în contextul incertitudinilor privind negocierile pe care Donald Trump anunţase că le va relua în Pakistan, notează France24.

Potrivit France24, Casa Albă a transmis că vicepreşedintele JD Vance era pregătit să revină la Islamabad, unde autorităţile pakistaneze făceau pregătiri vizibile pentru o a doua rundă de negocieri privind încetarea războiului care a cuprins Orientul Mijlociu şi a zguduit pieţele globale.

Guvernul de la Teheran a refuzat însă să confirme participarea la aceste discuţii şi a acuzat Statele Unite că încalcă armistiţiul prin blocada porturilor iraniene şi prin confiscarea unei nave, relatează France24.

„Prin impunerea unui blocaj şi încălcarea armistiţiului, Trump doreşte să transforme această masă de negocieri într-o masă de capitulare sau să justifice reluarea ostilităţilor, după cum consideră de cuviinţă”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf, preşedintele parlamentului iranian, citat de France24.