Friedrich Merz, potrivit Clash Report: „Relaţia cu Trump este dificilă, dar necesară”

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că încearcă să menţină o relaţie personală funcţională cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, potrivit unor declaraţii distribuite pe platforma X de Clash Report.

Liderul german a afirmat că, în prezent, Europa nu este încă în măsură să îşi asigure singură apărarea, conform aceleiaşi surse.

De asemenea, Friedrich Merz a arătat că doar un număr redus de lideri mai pot purta discuţii cu preşedintele american într-un cadru de încredere, potrivit sursei citate.

Cancelarul german a precizat că are acces direct la liderul de la Washington şi că dialogul devine mai constructiv în cadrul discuţiilor private, deşi situaţia generală rămâne dificilă, conform aceleiaşi surse.

Totodată, Friedrich Merz a subliniat că nu el l-a ales pe Donald Trump, dar că acesta este preşedintele Statelor Unite, ceea ce impune menţinerea cooperării, potrivit mesajului distribuit pe platforma X.