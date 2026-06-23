Fritz: ”Avem nevoie urgent de consultări transparente”

Preşedintele USR Dominic Fritz afirmăm după ce Guvernul Veştea a ratat votul de învestitură, că, după haosul iresponsabil şi înjositor al acestor zile, e nevoie urgent de ”consultări transparente, fără surprize şi fără înţelegeri sub masă”, informează news.ro.

”USR este gata să facă echipă pentru români într-un guvern minoritar care să livreze în continuare reforme, curăţenie şi o viaţă mai bună”, anunţă Fritz,

”Şi proşti, şi fuduli, dar mai ales fără niciun gând la cetăţeni. Aroganţa cu care au încercat să ne convingă zile întregi că au voturile, ca apoi să se umilească în faţa extremiştilor pentru nimic, trădează fix acelaşi dispreţ pentru români cu care au încercat să ne bage pe gât, sub steagul stabilităţii, Nordis, inflaţia şi cutiile de pantofi cu bani”, a scris Fritz pe Facebook, după ce Guvernul Veştea nu a întrunit numărul de voturi necesare învestirii.

Fritz afirmă că după şase ani ca primar al Timişoarei, ştie sigur că este nevoie de echipă pentru a face dreptate.

”După haosul iresponsabil şi înjositor al acestor zile, acum avem nevoie urgent de consultări transparente, fără surprize şi fără înţelegeri sub masă. USR este gata să facă echipă pentru români într-un guvern minoritar care să livreze în continuare reforme, curăţenie şi o viaţă mai bună”, scrie Fritz.

El se declară ”mândru că, neclintit, USR a rămas consecvent faţă de valorile pentru care a primit încrederea cetăţenilor”.