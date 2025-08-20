Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Fwd: ANALIZĂ XTB: Summit-ul din Washington, privit cu optimism de investitori. Creşteri modeste ale principalilor indici bursieri

T.B.
20 august, 11:12

Fwd: ANALIZĂ XTB: Summit-ul din Washington, privit cu optimism de investitori. Creşteri modeste ale principalilor indici bursieri

Întâlnirea dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski şi alţi şapte lideri europeni s-a remarcat ca unul dintre momentele cele mai importante în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina. Deşi pacea este încă departe de a fi realizată, întâlnirea a constituit un pas important în această direcţie, aspect vizibil inclusiv pe piaţa bursieră, arată analiştii XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale, într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Principalul rezultat al discuţiilor a fost definirea principiilor preliminare privind garanţiile de securitate pentru Ucraina. Acest punct a fost considerat esenţial atât de Kiev, cât şi de partenerii săi occidentali. În plus, spre surprinderea multora, Donald Trump a anunţat că Statele Unite, în coordonare cu aliaţii europeni, vor sprijini securitatea Ucrainei în cadrul unui viitor acord de pace.

Este important de menţionat că, pentru prima dată, s-a făcut referire explicită la garanţii similare celor prevăzute la articolul 5 din Tratatul de la Atlanticul de Nord. De altfel, potrivit lui Trump, Vladimir Putin nu a respins imediat această propunere, fapt interpretat de mai mulţi observatori ca o potenţială evoluţie pozitivă.

O altă temă centrală a întâlnirii a fost cooperarea militară. Mai precis, Ucraina a propus achiziţionarea de armament american în valoare de 100 de miliarde de dolari, care urmează să fie finanţat de Uniunea Europeană, precum şi încheierea unui acord separat pentru producţia de drone, în valoare de 50 de miliarde de dolari. Astfel, aceste măsuri vizează nu numai consolidarea capacităţilor de apărare ale Ucrainei, ci şi întărirea poziţiei sale de negociere cu Moscova.

Cu toate acestea, principalul punct de controversă rămâne problema teritorială. Putin a sugerat ca Ucraina să cedeze teritoriul rămas din Donbas în schimbul unui armistiţiu pe alte fronturi. În timp ce Trump a descris propunerea ca fiind un „compromis realist”, Zelenski a respins-o categoric, subliniind că orice modificare a frontierelor ar trebui aprobată printr-un referendum naţional. Mai mult, majoritatea covârşitoare a populaţiei ucrainene se opune oricăror concesii teritoriale faţă de Rusia, explică analiştii XTB.

Reuniunea din SUA, vizibilă pe burse

Deşi reuniunea nu a dus la un acord imediat, ea a pus bazele pentru viitoare negocieri, în special prin definirea unui cadru de garanţii internaţionale de securitate, deschiderea către posibilitatea unui dialog direct între Zelenski şi Putin, consolidarea cooperării militare şi rolul asumat de Statele Unite ca mediator.

Cu toate acestea, evenimentele de la Washington, care pentru prima dată în ultimele luni au adus o speranţă de progres concret, au avut un impact moderat, dar pozitiv asupra pieţelor financiare europene.

Cu alte cuvinte, orice semn al unui posibil sfârşit al conflictului este considerat un factor care îmbunătăţeşte perspectivele economice pe termen mediu şi lung. Ştirile privind garanţiile de securitate, disponibilitatea pentru negocieri de pace şi întâlnirea anunţată între Zelenski şi Putin au fost binevenite în rândul investitorilor. Aceştia interpretează evoluţiile ca un semn al unei stabilităţi geopolitice, susceptibilă să stimuleze încrederea în investiţiile din Europa Centrală şi de Est şi să accelereze redresarea Ucrainei.

În acest context, principalii indici europeni au înregistrat creşteri modeste: DAX-ul german a avansat cu 0,15%, indicele francez CAC 40 a crescut cu 0,5%, indicele britanic FTSE 100 s-a apreciat cu 0,15%, iar Euro Stoxx a câştigat 0,4%. Deşi modeste, aceste cifre sunt o dovadă a optimismului prudent al pieţelor cu privire la perspectivele de pace, mai arată analiştii XTB.

În cele din urmă, este important de subliniat faptul că următoarele săptămâni vor fi decisive. Dacă va avea loc o întâlnire directă între Zelenski şi Putin şi vor fi formalizate garanţiile de securitate, am putea asista la începutul unui adevărat proces de pace. Pentru moment, însă, diplomaţia rămâne un joc cu miză mare, în care fiecare decizie poate avea consecinţe geopolitice de anvergură.

Ziarul BURSA

20 august

Citeşte Ziarul BURSA din 20 august

