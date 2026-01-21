Gabriela Ruse o va înfrunta pe favorita 8 în turul trei la Australia Open

Rusoaica Mirra Andreeva, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 8, s-a calificat, miercuri, în turul trei la turneul de grand slam Australian Open, fază în care o va întâlni pe Gabriela Ruse, potrivit news.ro.

Andreeva a trecut în turul doi de Maria Sakkari (Grecia, 53 WTA), scor 6-0, 6-4, într-o oră şi şapte minute.

În turul următor, Mirra Andreeva o va înfrunta pe Gabriela Ruse, locul 79 WTA, care s-a impus în faţa sportivei australiene Ajla Tomljanovic, locul 78 mondial, scor 6-4, 6-4.

Ruse şi Andreeva nu s-au mai întâlnit până acum în circuit.