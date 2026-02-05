Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Generalul Ştefan Dănilă: "Expirarea New START nu indică un risc iminent de război nuclear"

O.S.
Politică / 5 februarie, 19:53

Generalul în rezervă Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General, a declarat joi, că nereînnoirea tratatului de dezarmare nucleară dintre Statele Unite şi Federaţia Rusă nu înseamnă automat apropierea unui război nuclear şi nici declanşarea bruscă a unei curse accelerate a înarmărilor nucleare, conform Agerpres.

Declaraţia vine în contextul în care, joi, expiră Tratatul dintre SUA şi Rusia privind reducerea şi limitarea armelor ofensive strategice, cunoscut ca New START, potrivt sursei.

Fostul şef al SMAp a explicat că tratatul a avut un rol esenţial, oferind un cadru legal pentru limitarea numărului de focoase nucleare şi pentru asigurarea transparenţei, inclusiv prin verificări în teren, informează sursa. El a subliniat că documentul a reprezentat un prim pas spre controlul armelor nucleare, vizând în special focoasele strategice şi rachetele intercontinentale, nu armamentul nuclear tactic, relatează sursa menţionată.

Potrivit generalului în rezervă Ştefan Dănilă, nereînnoirea tratatului de către Statele Unite şi Federaţia Rusă nu indică automat apropierea unui război nuclear şi nici declanşarea rapidă a unei noi curse accelerate a înarmării nucleare, a informat sursa.

Generalul Ştefan Dănilă a arătat că, după expirarea tratatului, SUA şi Rusia ar putea moderniza sau reloca arsenalul nuclear, în lipsa mecanismelor de transparenţă şi control reciproc, după cum arată sursa. El a menţionat că, potrivit declaraţiilor lui Donald Trump, una dintre mizele unui viitor acord ar fi includerea Chinei şi, posibil, a altor state cu capacităţi nucleare, precum India, conform Agerpres.

În acest context, generalul Dănilă a afirmat că liderul SUA urmăreşte crearea unui acord mai extins, care să depăşească modelul stabilit în perioada Războiului Rece între Washington şi Moscova, potrivit sursei. Totodată, el consideră că expirarea tratatului New START nu va genera, pe termen scurt, reluarea exerciţiilor sau testelor nucleare, menţionează Agerpres.

Generalul în rezervă Ştefan Dănilă a declarat că testele nucleare sunt în prezent suspendate în baza unui alt tratat, care însă nu a fost ratificat complet, informează sursa menţionată anterior. El a precizat că, în contextul tensiunilor internaţionale şi al războiului din Ucraina, nu poate fi exclusă reluarea unor astfel de teste, având în vedere poziţionările geopolitice ale Rusiei, stat agresor, dar şi reacţia statelor europene şi a SUA faţă de această situaţie, conform Agerpres.

Generalul în rezervă a afirmat că Marea Britanie şi Franţa nu au făcut până acum parte din tratate majore privind armamentul nuclear, deoarece nu deţin arsenale comparabile cu cele ale marilor puteri, a informat sursa. În contextul în care Europa îşi propune să reducă dependenţa de SUA, există posibilitatea ca unele state europene să dorească implicarea în astfel de acorduri, cu scopul de a limita proliferarea armelor nucleare, nu de a dezvolta noi capacităţi, potrivit sursei.

Generalul în rezervă Ştefan Dănilă a avertizat că, odată cu expirarea tratatului New START, pot apărea riscuri suplimentare, în special pe fondul ameninţărilor venite dinspre Federaţia Rusă privind utilizarea armelor nucleare, a relatat sursa menţionată. El a subliniat că lipsa unui acord reduce transparenţa şi controlul asupra numărului şi poziţionării ogivelor, bombardierelor strategice şi rachetelor nucleare, ceea ce poate reprezenta un pericol pentru Uniunea Europeană, informează Agerpres. Totodată, acesta a menţionat şi posibilitatea ca, într-un viitor acord, să fie inclusă şi China, subliniază aceeaşi sursă.

Generalul în rezervă Ştefan Dănilă a declarat că includerea Chinei într-un eventual nou tratat nuclear ar reprezenta un avantaj major pentru Beijing, conform Agerpres. Potrivit acestuia, participarea la astfel de negocieri ar consolida statutul Chinei de mare putere, oferindu-i posibilitatea de a lua parte la stabilirea limitelor privind armamentul nuclear, chiar dacă nu dispune de aceeaşi capacitate nucleară ca alte state, informează sursa.

Ultimul tratat de dezarmare nucleară dintre Statele Unite şi Rusia expiră joi, reprezentând un moment crucial în istoria controlului armelor nucleare de la Războiul Rece şi reaprindând temerile privind proliferarea acestora, conform Agerpres.

Tratatul, cunoscut ca Noul START, a fost semnat la 8 aprilie 2010, la Praga, şi a intrat în vigoare la 5 februarie 2011, având ca scop reducerea şi limitarea suplimentară a armelor strategice ofensive, a informat sursa.

Acord

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.02.2026, 20:11)

    taci generale și ascunde-ți ceasurile ! că Zisu te dă și pe tine 'n primire !

