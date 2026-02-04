George Simion: ”Cerem revenirea la democraţie, alegeri parlamentare anticipate”

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat miercuri, că după raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite formaţiunea cere revenirea la democraţie, la votul poporului, prin alegeri parlamentare anticipate, informează news.ro.

Nu vom intra la guvernare şi nu vom prelua guvernarea decât într-o fază de tranziţie, până la alegerile anticipate, a mai spus Simion.

”Legat de raportul Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite cu privire la cenzură, cu privire la anularea alegerilor din România, cu privire la starea democraţiei, noi, alături de colegii deputaţi ai AUR, în şedinţa de astăzi ai Camerei Deputaţilor, am fost cenzuraţi, nu ni s-a dat dreptul la cuvânt şi practicile nedemocratice din Parlamentul României au continuat şi astăzi. Se votează total nedemocratic şi cu prezenţă fizică şi online. Nimeni nu are garanţia că respectivii parlamentari sunt prezenţi în spatele tabletelor şi chiar ei votează. De fapt, avem şi mărturii despre consilieri care votează în locul deputaţilor. Actuala coaliţie nu îşi poate trece toate proiectele de lege, dacă nu apelează la acest tertip”, a declarat preşedintele AUR, George Simion, la Parlament.

El a arătat că, ”în România, începând cu data de 6 decembrie 2024, când au fost alegeri anulate sub pretexte false, nu mai trăind într-o democraţie”.

”Au început să apară probele şi instituţii serioase din lumea liberă, precum Comisia Juridică din Congresul Statelor Unite, condusă de republicanul Jim Jordan, congressman cu care am ţinut şi noi legătura, cu a cărei echipă ne-am văzut acum două săptămâni când am fost în Statele Unite, a emis un raport care priveşte şi România. Îngrijorătoare, de fapt, este atitudinea anti-americană şi antidemocratică a actualei coaliţii. Toate apelurile, toate cererile venite din partea omologilor din Statele Unite, aliaţi strategici, au fost neglijate, începând cu solicitarea de retragere a ambasadorului Muraru, care continuă să facă partizanat politic şi care nu respectă principiile de echidistanţă specifice postului, continuând cu cenzurarea opoziţiei. Nu a fost o competiţie directă democratică la care noi am participat. Este un semnal de alarmă, la fel cum este un semnal de alarmă faptul că preşedintele Nicuşor Dan nu a răspuns solicitării din partea Statelor Unite ale Americii şi solicitării din partea preşedintelui Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace”, a subliniat Simion.

”Având în vedere toate declaraţiile din ultimele luni ale oficialilor din statul român, având în vedere raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite, cerem revenirea la democraţie, la votul poporului, alegeri parlamentare anticipate”, a arătat George Simion.

Liderul AUR a mai spus că ”Nicuşor Dan nu are niciun raport, nu a înmânat nimic şefilor de stat cu care s-a văzut, care se presupune că ar fi citit respectivul raport în avioanele cu care mergeau spre casă”.

”Vrem o discuţie sinceră din partea oamenilor care au rămas independenţi în societatea românească. Nu poate fi tolerată minciuna repetată din partea autorităţilor române, care spun că avem relaţii bune cu Statele Unite. Guvernarea actuală nu este primită de administraţia Trump, nu va exista şi nu este planificată nici o vizită a lui Nicuşor Dan, nici o întâlnire cu Donald Trump. Este ultimul semnal de alarmă şi lucrurile nu pot rămâne aşa”, a mai spus George Simion.

”Cerem tuturor partidelor care se pretindă a fi democratice să revină la democraţie. Cred că acum vede toată România că ceea ce am spus se confirmă. Declaraţiile mele de presă de astăzi vizează în primul şi în primul rând soarta democraţiei din România, anularea alegerilor şi felul în care este cenzurată opoziţia. Avem un raport despre care nu se vorbeşte în spaţiu public şi majoritatea televiziunilor nu vorbesc despre raportul Comisiei Juridice din Congresul American”, a adăugat el.

”Nu vom intra la guvernare şi nu vom prelua guvernarea decât într-o fază de tranziţie, până la alegerile anticipate. Este mandatul pe care îl am din partea colegilor mei. Trebuie să ajungem la votul corect şi liber al cetăţenilor”, a mai afirmat Simion.

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, între care şi România, începând din 2023, susţinând că aceasta a presat platformele online să cenzureze discursul politic. ”Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară”, adaugă Comisia Juridică.